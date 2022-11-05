新加坡輕軌玻璃會變色？ 為保護鄰近居民隱私

新加坡武吉班讓輕軌（Bukit Panjang LRT）列車穿梭於住宅區，為保護居民隱私，車上窗戶有特殊設計，當列車進入住宅區時，窗戶會自動「變色」。中央社

新加坡 全島共有6條地鐵 線，一些沒有地鐵行經的地區也設有輕軌。不過，有些輕軌穿梭於住宅區，為保護居民隱私 ，車廂還有特殊設計，當列車進入住宅區時，窗戶就會自動「變色」。

推特近日流傳一段新加坡輕軌列車行經住宅區，車廂窗戶就自動從透明變成不透明的影片，引起不少網友關注。影片已有超過28萬人按讚，轉推次數超過2.8萬。

事實上，影片中的主角是新加坡武吉班讓輕軌（Bukit Panjang LRT）列車，路線行經住宅區。

新加坡陸路交通管理局一名發言人今天回覆中央社記者詢問時表示，自武吉班讓輕軌系統1999年通車以來，所有列車上的窗戶就有這項功能。

發言人指出，武吉班讓輕軌列車設有霧化窗戶，藉以保護住在輕軌路線附近居民的隱私。基於「電致變色」（electrochromic）的原理，當列車行經鄰近的住宅建物時，車上窗戶就會變得不透明。

「電致變色」意指材料的光學屬性在外加電場的作用下發生穩定、可逆的顏色變化，在外觀上表現為顏色及透明度的變化。

新加坡目前全島共有6條地鐵線，在某些沒有地鐵的地區設有輕軌接駁，延伸公共交通網，增添居民交通便利。除了位於西部的武吉班讓輕軌，另外還有東部地區的盛港輕軌、榜鵝輕軌。