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巴基斯坦前總理集會中遭槍擊 1支持者喪生1嫌被捕

中央社伊斯蘭馬巴德3日綜合外電報導
巴基斯坦警方表示，一名男子今天在巴國東部一場抗議集會中開槍，導致前總理康恩(圖)右小腿受到輕傷。美聯社
巴基斯坦警方表示，一名男子今天在巴國東部一場抗議集會中開槍，導致前總理康恩(圖)右小腿受到輕傷。美聯社

巴基斯坦警方表示，一名男子今天在巴國東部一場抗議集會中開槍，導致前總理康恩右小腿受到輕傷，還有一名康恩的支持者死亡，另有9人受傷。

美聯社報導，持槍人士立即被捕，警方隨後公布一段他被關押的影片。據傳他已承認開槍，還說自己是獨自犯案。目前並不清楚他是在何種情況下做上述說法。

犯嫌表示：「我的目標只有康恩（Imran Khan）。」根據資訊與廣播部長奧朗則布（Maryam Aurangzeb），犯嫌名叫巴特（Faisal Butt）。

稍早的消息稱，一名疑似開槍男子遭到擊斃，另一人被拘留。

法新社報導，網路上流傳的認罪影片中，一名衣衫不整的男子身處似為警察局的地方，雙手被綁在身後，他表示：「我這麼做是因為（康恩）誤導大眾，我試圖殺了他，我盡我所能。」

男子還說，他很不滿在清真寺喚拜時，集會隊伍還大放音樂。

康恩所屬政黨「巴基斯坦正義運動黨」（Pakistan Tehreek-e-Insaf）一名高層領導人推文寫道，70歲的康恩在拉合爾（Lahore）的醫院接受手術

根據媒體報導以及抗議現場一張模糊影像，康恩的右腿綁了繃帶。

事件發生在旁遮普省（Punjab）東部華西拉巴德縣（Wazirabad）。巴基斯坦正義運動黨發言人喬德里（Fawad Chaudhry）事後告訴集會參與者，這場槍擊有「暗殺企圖」，「是一場對全巴基斯坦的攻擊」，他還說人民會復仇。

槍手瞄準的貨櫃車上有幾名黨內高層人士也中彈。案發時站在康恩身後的喬德里告訴法新社：「站在最前排的人都被擊中。」

他還提到，支持群眾試圖奪槍，讓槍手無法瞄準。

巴基斯坦歷史上不乏政治暴力和暗殺事件，最新這場槍擊案令人更加憂心巴國政局愈來愈動盪。

康恩4月在國會的不信任投票中遭到罷黜。他之後宣稱繼任總理的夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）以及美國策劃陰謀導致他失勢。夏立夫和華府均否認相關指控。

夏立夫譴責今天的攻擊事件，並下令政府調查。他還說「我國政治不應容許暴力」，自己將為康恩祈禱。

槍擊 手術 警察

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