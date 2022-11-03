教宗搭機赴巴林訪問 膝蓋疼痛無法在機艙內走動

天主教教宗方濟各。美聯社

天主教教宗方濟各 （Pope Francis）今天搭乘專機前往波斯灣國家巴林進行為期4天的訪問，但由於膝蓋疼痛，無法像往常一樣在機艙內走動和同行採訪的媒體記者寒暄。

路透報導，85歲的教宗方濟各今年稍早膝蓋韌帶受傷後，開始使用拐杖助行，偶爾也以輪椅代步，但在搭機飛行途中，他總是設法四處走動與梵蒂岡記者團寒暄幾句話。

不過，教宗在飛往巴林途中告訴記者：「今天我感到（膝蓋）疼痛，無法站起來在機艙內四處走動，所以我會坐著，你們過來找我。」

教宗說，昨天他接受物理治療，而自己的膝蓋總是會在隔天出現疼痛情況。

儘管膝蓋疼痛，但教宗在機上個別接見記者時，精神似乎不錯。

教宗說：「這會是一趟引發我們思考的有趣旅程。」

這趟從11月3日到6日的4天訪問行程，主要目的是改善跟伊斯蘭世界的關係。但教宗也必須面對巴林的人權衝突，即是巴國的遜尼派（Sunni）君主政體對於境內什葉派（Shi'ite）穆斯林的壓迫。

教宗將於「巴林對話論壇：東方和西方人類共存」發表演說，並跟巴林國王哈麥德（King Hamad bin Isa Al-Khalifa）舉行會談，以及在巴林王宮內一座清真寺和穆斯林長老委員會（Muslim Council of Elders）會面。

巴林當局表示，巴國在教宗來訪期間舉行的跨宗教信仰論壇，主要是為了「進一步鞏固和平及寬容的價值」，包括促進共存的對話。