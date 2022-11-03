我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據在前 股指連跌四日

芝失蹤懷孕華婦已死亡 華人男友下毒手

教宗搭機赴巴林訪問 膝蓋疼痛無法在機艙內走動

中央社教宗專機3日綜合外電報導
天主教教宗方濟各。美聯社
天主教教宗方濟各。美聯社

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天搭乘專機前往波斯灣國家巴林進行為期4天的訪問，但由於膝蓋疼痛，無法像往常一樣在機艙內走動和同行採訪的媒體記者寒暄。

路透報導，85歲的教宗方濟各今年稍早膝蓋韌帶受傷後，開始使用拐杖助行，偶爾也以輪椅代步，但在搭機飛行途中，他總是設法四處走動與梵蒂岡記者團寒暄幾句話。

不過，教宗在飛往巴林途中告訴記者：「今天我感到（膝蓋）疼痛，無法站起來在機艙內四處走動，所以我會坐著，你們過來找我。」

教宗說，昨天他接受物理治療，而自己的膝蓋總是會在隔天出現疼痛情況。

儘管膝蓋疼痛，但教宗在機上個別接見記者時，精神似乎不錯。

教宗說：「這會是一趟引發我們思考的有趣旅程。」

這趟從11月3日到6日的4天訪問行程，主要目的是改善跟伊斯蘭世界的關係。但教宗也必須面對巴林的人權衝突，即是巴國的遜尼派（Sunni）君主政體對於境內什葉派（Shi'ite）穆斯林的壓迫。

教宗將於「巴林對話論壇：東方和西方人類共存」發表演說，並跟巴林國王哈麥德（King Hamad bin Isa Al-Khalifa）舉行會談，以及在巴林王宮內一座清真寺和穆斯林長老委員會（Muslim Council of Elders）會面。

巴林當局表示，巴國在教宗來訪期間舉行的跨宗教信仰論壇，主要是為了「進一步鞏固和平及寬容的價值」，包括促進共存的對話。

教宗 方濟各

上一則

俄軍一開始很友善…烏克蘭受害婦人現身回憶「俄軍性暴力」

下一則

巴基斯坦前總理集會中遭槍擊 1支持者喪生1嫌被捕

延伸閱讀

飛洛杉磯航班 機艙內突冒濃煙緊急迫降 視頻全錄

飛洛杉磯航班 機艙內突冒濃煙緊急迫降 視頻全錄
神父、修女也看網路色情片 教宗：魔鬼從那裡進入

神父、修女也看網路色情片 教宗：魔鬼從那裡進入
「神父修女都在看A片」教宗坦承擔憂：魔鬼將進入你的心

「神父修女都在看A片」教宗坦承擔憂：魔鬼將進入你的心
中國外交部證實：中梵主教任命臨時協議延期2年

中國外交部證實：中梵主教任命臨時協議延期2年

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

2022-10-30 15:25
韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷。(美聯社)

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

2022-10-30 13:19
南韓網紅直播主K。（影片截圖）

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

2022-10-31 14:59
南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節派對活動導致至少154人喪生，一名澳洲男子在TikTok影片中描述自己前往南韓度假並參與這場活動，而與他同行的友人卻在踩踏事件中死亡。（截圖自TikTok／＠Taverniti）

「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了

2022-10-31 09:25

超人氣

更多 >
謀殺徐麗麗 男友被爆反社會傾向劈腿渣男

謀殺徐麗麗 男友被爆反社會傾向劈腿渣男
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
芝失蹤懷孕華婦已死亡 華人男友下毒手

芝失蹤懷孕華婦已死亡 華人男友下毒手
洛縣華人區商場 女坐車內被男嫌闖進搶包 寶馬車接應

洛縣華人區商場 女坐車內被男嫌闖進搶包 寶馬車接應