平壤一天內至少射彈25枚 美日韓通話譴責

南韓首爾民眾2日觀看電視台播報北韓發射飛彈的新聞。歐新社

南韓 合同參謀本部表示，北韓 今天在10餘小時內4度發射共25枚飛彈；南韓當局今天與美國特使、日本代表通話，強烈譴責北韓違反聯合國安理會決議及兩韓919軍事協議的挑釁行為。

南韓外交部表示，外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健，今天分別與美國北韓特使金星容（Sung Kim）及日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕通話，譴責北韓今天的挑釁行動。

南韓與美日三方指出，北韓首次向東海上北方界線（NLL）以南發射彈道飛彈 ，飛彈掉落在南韓領海附近是前所未有的重大軍事挑釁，絕不能容忍；尤其南韓正因梨泰院踩踏意外處於全國哀悼期，北韓此舉令人憤慨。

3國代表要求北韓立刻停止挑釁，重返對話；3方也重申將加強3邊及雙邊溝通及合作。

據南韓合同參謀本部掌握情資，北韓今天上午近7時及9時分別向西海及東海發射4枚及3枚短程彈道飛彈（SRBM），其中一枚落在北方界線以南26公里處；9時12分又發射10多枚飛彈。

下午4時30分至5時10分之間，北韓再次從多處分別向東、西海上發射6枚推測為地對空飛彈。

韓聯社報導指出，北韓曾在6月5日發射8枚短程彈道飛彈，但一天內發射多達25枚飛彈史無前例，且因混合發射多種飛彈，也讓南韓軍方的偵查追蹤工作增添難度。

除大舉發射飛彈的猛烈攻勢，北韓下午1時27分至1時55分之間也向東海海上緩衝區發射100多發砲彈，違反兩韓919協議，南韓軍方也立即透過警告通訊管道要求北韓停止挑釁。

北韓史無前例的挑釁強度也讓南韓政府不得不採取強硬措施，南韓總統尹錫悅在國家安全會議上指示要「讓北韓付出相應代價」，南韓軍方隨後首次向北方界線以北區域發射3枚空對地飛彈。