印度吊橋突斷逾百死 檢方認定問題出在修橋包商

印度西部古茶拉底省（Gujarat）一座吊橋10月30日突然斷裂，造成100多人喪命。印度檢方認為問題出在整修吊橋的包商。美聯社

印度 西部古茶拉底省（Gujarat）一座吊橋10月30日突然斷裂，造成100多人喪命。印度檢方認為問題出在整修吊橋的包商。

法新社報導，負責整修這座擁有150年悠久歷史吊橋的承包商，安裝了更重的橋面，卻未更換一條生鏽的主鋼索。

警方認為吊橋因承載過重而斷裂，當時擠滿遊客的吊橋上有逾百人跌落下方的河流死亡。

和管理吊橋包商奧瑞瓦集團（Oreva）有關的9人，被控過失殺人罪名遭逮捕。

印度檢察官潘查（Harshendu Panchal）告訴媒體，奧瑞瓦集團「聘僱不合格的承包商」。

「整修吊橋，主鋼索卻未更換。」

「警方也相信包商安裝新的四層鋁橋面，造成橋本身重量增加，也可能導致吊橋斷裂。」

這座230公尺長的吊橋是在19世紀英國 統治期間建造，歷經近7個月的整修，上週才重新開放通行。據報整修已花費2000萬印度盧比（約24萬美元）。

古茶拉底省當局表示，吊橋的安全執照還未核發下來，就開放遊客觀光 。這次罹難者中至少有47名孩童。

奧瑞瓦集團拿下一紙15年的地方政府合約，負責經營和維修吊橋。但調查顯示，該集團之前從未有相關經驗。

奧瑞瓦集團經理帕雷克（Deepak Parekh）據報在法庭上說：「發生如此不幸的事件是上帝的旨意。」

他和另一名奧瑞瓦集團經理，以及2名包商遭警方羈押，另外5名吊橋售票員和保全則是入監候審。

印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天前往事故現場，並承諾將展開詳盡調查，以查明原因。