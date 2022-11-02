英相蘇納克也髮夾彎 改口將赴埃及參加COP27

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天宣布，他將出席下週在埃及舉行的COP27聯合國氣候變遷大會，推翻他最初因「國內任務緊迫」所做的不去決定。美聯社

英國 首相蘇納克（Rishi Sunak）今天宣布，他將出席下週在埃及舉行的COP27聯合國氣候變遷 大會，推翻他最初因「國內任務緊迫」所做的不去決定。

法新社報導，蘇納克在推特上寫道：「如果不對氣候變遷採取行動，就沒有長期的繁榮。不對可再生能源進行投資就沒有能源。」

「這就是我下週將出席@COP27P的原因：把格拉斯哥所建立安全及可持續未來的遺產傳遞下去。」

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）下週將在埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）登場，蘇納克原先決定不參加，引起環保人士的憤怒。

不過在傳出前首相強生（Boris Johnson）將出席的報導後，蘇納克的發言人昨天表示相關決定「正在檢討中」，暗示他會轉彎。

強生去年在格拉斯哥主持COP26會議，昨晚證實他會在收到東道主邀請後前往埃及。許多政治評論家得出結論，蘇納克將被迫前往，以避免被前首相搶走風頭。

自蘇納克7月辭去財政大臣一職導致強生垮台以來，兩人關係一直不好。強生指責蘇納克造成其政府數十人辭職，在隨後的黨魁競選中，強生也明確表態支持特拉斯（Liz Truss）接替他。

10月25日上任的蘇納克必須清理財政混亂，但環保人士表示，不應因此犧牲環境。

英國國會唯一一位綠黨議員盧卡斯（Caroline Lucas）稱蘇納克的聲明是「急轉彎」（screeching U-turn）。她在推特寫道：「在世界舞台上這是多麼令人尷尬的一次失誤，讓這件事成為他的一次教訓，氣候領導力很重要。」