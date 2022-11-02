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丹麥國會大選左派險勝 總理感謝選民信任

中央社哥本哈根2日法新電
丹麥國會大選2日最終計票結果顯示，左傾集團成功保住多數席次，總理佛瑞德里克森當天感謝選民信任。（路透）
丹麥國會大選2日最終計票結果顯示，左傾集團成功保住多數席次，總理佛瑞德里克森當天感謝選民信任。（路透）

丹麥國會大選今天最終計票結果顯示，左傾集團成功拿下比半數多1席的席次；這場大選被視為是對社會民主黨籍總理佛瑞德里克森在因應COVID-19疫情等多個危機的信任投票

綜合法新和路透報導，執政4年的佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天抵達國會與支持者見面時坦言「非常開心」。她說：「感謝所有信任我們、把選票投給我們的丹麥民眾。這是一次重大的信任投票。我明白你們之中有些人心中存有疑問。」

這場膠著的選戰在開完最後一張選票後，佛瑞德里克森的「紅色集團」在丹麥本土取得87席，並在海外自治領土法羅群島（Faroe Islands）和格陵蘭（Greenland）贏得另外3席，讓集團在179席國會中取得低空過半的90席多數地位。

右翼「藍色集團」，也就是3個民粹主義政黨支持下所組成的非正式自由和保守聯盟，在丹麥本土贏得72席，在法羅群島贏得1席。

這最後一刻的勝利不僅讓佛瑞德里克森取得國會多數，也讓新創中間派政黨「溫和黨」（Moderates）原本篤定的「造王者」（kingmaker）角色成為泡影。

丹麥這場大選是因「殺貂危機」而起。哥本哈根當局2020年11月在憂心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒株下，下令撲殺境內約1500萬隻水貂。

然而，這項決定搞了半天竟是非法，讓支撐佛瑞德里克森社會民主黨（Social Democrats）少數政府的一個小黨揚言，除非佛瑞德里克森宣布舉行大選、重拾選民信任，否則將推翻政府。

佛瑞德里克森率領丹麥走過國家幾十年來最混亂的時期，除了COVID-19疫情，還要面對通貨膨脹飆升和地緣政治的不確定性。

大選前1個月，兩條通過丹麥水域、讓俄羅斯向德國輸送天然氣的管線遭到破壞，升高了丹麥人前所未有的不安全感。

她說：「在丹麥，多年來我們習慣了進步。現在我們面臨困境，在歐洲戰爭、能源短缺、通貨膨脹和氣候挑戰下，多個危機結合在一起。」

她表示，明天將向女王遞交一黨政府的辭呈，並尋求籌組一個廣泛的政府。

疫情 投票 民主黨

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