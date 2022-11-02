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德總理蕭茲訪中前 德工商界領袖：德國不能沒有中國

記者陳言喬／即時報導
德國工商總會主席萬斯勒本。（取材自觀察者網）
德國工商總會主席萬斯勒本。（取材自觀察者網）

德國總理蕭茲將於11月4日訪問中國，德國工商總會（DIHK）主席接受德國媒體訪問時說，「德國無法與中國脫鉤，沒有中國，德國會變得更窮」。

觀察者網報導，德國工商總會主席萬斯勒本（Martin Wansleben）10月30日接受德意志電視台採訪。談到中德關係時，萬斯勒本表示，德國、歐洲乃至世界在很多方面都依賴中國，以解決氣候變化、糧食安全等緊迫的問題。「沒有中國，我們永遠無法真正解決這些問題」。

萬斯勒本進一步表示，在德國經濟界看來，中國議題至少牽涉五個方面：政治問題上，經濟界無權插手；在經濟問題上，對華關係涉及供應鏈多樣化；在全球性問題上，世界「迫切需要中國」…

「這意味著我們不能脫鉤，我們需要與中國打交道」，萬斯勒本表示，這就是為什麼德國商界很高興能看到總理承受住壓力、做出不是所有人都歡迎的決定。他補充說，總理蕭茲率團訪華，將是「對世界上最重要的國家之一的首次訪問」，與中方對話至關重要。

萬斯勒本說，中國是德國企業界最重要的銷售市場之一、最重要的原材料供應商之一，同時也是最重要的創新市場之一，「這意味著我們絕不能忽視中國」。

萬斯勒本表示，德國經濟形勢不容樂觀，俄烏衝突導致的能源危機正在損害損害德國的競爭力。「每一個人都應清楚一點：不與中國脫鉤，不會導致我們國家失去繁榮」。他表示，事實是，如果沒有中國，德國經濟將更加困難；沒有中國，德國將變得更加貧窮。

彭博報導，蕭茲將率領一個高級商業領袖代表團訪問中國，其中包括阿迪達斯、德意志銀行、西門子、BioNTech（BNT）、大眾汽車等德企的首席執行官（CEO）。

觀察者網報導稱，在對華政策上，本屆德國聯邦政府存在分歧，總理府堅持對華合作，但經濟部和外交部（部長均為綠黨）不斷鼓吹減少「對華依賴」。不過，當地時間11月1日，德國外交部長貝爾伯克表示，目前，德國政府正在改變對華政策，但同時補充說，德國不能在全球化的世界與中國脫鉤。

德國 蕭茲 供應鏈

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