我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逃離等死封城：鄭州富士康「徒步返鄉潮」的中國封控失靈？

明年3月？中國清零傳將鬆綁 國際油價上揚

趴下、掩護、穩住…地震保命3步驟 土耳其81省同步演練

中央社╱伊斯坦堡1日專電
圖為土耳其錫德古城（無人機照片）。（新華社）
圖為土耳其錫德古城（無人機照片）。（新華社）

土耳其內政部長索魯宣布，土耳其將於11月12日首次於全國81省同時進行地震演習。這數百萬人的簡單演習，將採「趴下、掩護、穩住」3個基本生存守則。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，索魯（Suleyman Soylu）今天在首都安卡拉舉行的災害通訊研討會上說，演習將於11月12日下午6時57分舉行。這個時間正是1999年北部迪茲杰省（Duzce）7.2強震發生之時，當年造成數百人喪生的時刻。

他說，屆時全國各地的電視台及廣播電台將透過自動災害警報系統宣布演習。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一，規模較小的地震和餘震幾乎每天都會發生多次。北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）是安那托利亞板塊和歐亞大陸板塊之間的右移斷層，為土耳其最具破壞潛力的斷層線。

北安那托利亞斷層1999年8月17日發生錯動，引發伊茲米特（Izmit）規模7.4強震，長達37秒地震造成馬爾馬拉海地區（Marmara region）的多個省共約1萬8000人死亡、逾4萬3000人受傷，是當地自1939年以來傷亡最慘重的災難。

1999年後，土耳其對因應未來災害計畫進行全面改革，致力建立全國性災害預警系統。土耳其災害與應變管理署（AFAD）於2009年成立，負責因應震災和其他大規模災難，曾在地震頻繁且震災處理經驗更豐富的日本協助下，計劃推動工作以喚起大眾的防災意識。

災害與應變管理署近期曾向馬爾馬拉海及黑海地區的手機用戶發出豪雨警告。

地震 手機 內政部

上一則

巴西總統打破沉默 稱將遵循憲法行事…未認敗選

延伸閱讀

土耳其不可或缺 德媒解析西方仍需北約黑羊

土耳其不可或缺 德媒解析西方仍需北約黑羊
聖荷西附近5.1級地震 震感強烈 受過訓仍反應不及

聖荷西附近5.1級地震 震感強烈 受過訓仍反應不及
聖荷西市難得出現 5.1級地震 各部門臨機應變

聖荷西市難得出現 5.1級地震 各部門臨機應變
防地震老屋加固 加州補助3000元 申請至11月29日截止

防地震老屋加固 加州補助3000元 申請至11月29日截止

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

2022-10-30 15:25
韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷。(美聯社)

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

2022-10-30 13:19
南韓網紅直播主K。（影片截圖）

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

2022-10-31 14:59
印度西部一座吊橋突然斷落，橋上有數百人墜落河裡，已超過30人喪生。(美聯社)

印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷

2022-10-30 23:38

超人氣

更多 >
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出

情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」