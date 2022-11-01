趴下、掩護、穩住…地震保命3步驟 土耳其81省同步演練

圖為土耳其錫德古城（無人機照片）。（新華社）

土耳其內政部 長索魯宣布，土耳其將於11月12日首次於全國81省同時進行地震 演習。這數百萬人的簡單演習，將採「趴下、掩護、穩住」3個基本生存守則。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，索魯（Suleyman Soylu）今天在首都安卡拉舉行的災害通訊研討會上說，演習將於11月12日下午6時57分舉行。這個時間正是1999年北部迪茲杰省（Duzce）7.2強震發生之時，當年造成數百人喪生的時刻。

他說，屆時全國各地的電視台及廣播電台將透過自動災害警報系統宣布演習。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一，規模較小的地震和餘震幾乎每天都會發生多次。北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）是安那托利亞板塊和歐亞大陸板塊之間的右移斷層，為土耳其最具破壞潛力的斷層線。

北安那托利亞斷層1999年8月17日發生錯動，引發伊茲米特（Izmit）規模7.4強震，長達37秒地震造成馬爾馬拉海地區（Marmara region）的多個省共約1萬8000人死亡、逾4萬3000人受傷，是當地自1939年以來傷亡最慘重的災難。

1999年後，土耳其對因應未來災害計畫進行全面改革，致力建立全國性災害預警系統。土耳其災害與應變管理署（AFAD）於2009年成立，負責因應震災和其他大規模災難，曾在地震頻繁且震災處理經驗更豐富的日本協助下，計劃推動工作以喚起大眾的防災意識。

災害與應變管理署近期曾向馬爾馬拉海及黑海地區的手機 用戶發出豪雨警告。