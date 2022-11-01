巴西總統打破沉默 稱將遵循憲法行事…未認敗選

波索納洛爭取連任，未能成功。(路透)

巴西 總統大選公布結果兩天後，爭取連任失敗的自由黨籍總統波索納洛 今天在官邸晨曦宮發表兩分鐘左右的簡短演說，表示他將繼續履行憲法義務，但沒有提及當選總統的魯拉，也未承認敗選。

波索納洛（Jair Bolsonaro）在演說中表示，不認同自己被外界稱為不民主，並說自己一直遵循憲法行事。

波索納洛說：「我一直被貼上不民主的標籤，但我一直遵循憲法行事，從未說過要控制或審查媒體和社群媒體。作為共和國總統和公民，我將繼續遵守一切律法的誡命。」

波索納洛還說他「歡迎和平示威」，但批評總統大選結束以來，支持他的卡車司機在巴西各地設置路障。

波索納洛續稱：「首先，我要感謝10月30日投票給我的5800萬巴西人。目前的民眾運動是對選舉進程方式感到憤慨和不公正的結果。和平示威將永遠受到歡迎，但我們不能採取左派的做法，侵犯、破壞財產和來去自如的權利，傷害民眾。」

巴西總統大選得到高等選舉法院的確認，魯拉獲得6030萬張選票，波索納洛5820萬張選票。

波索納洛在演說中沒有提到魯拉的名字。傳統上，失敗的候選人會致電恭喜勝利者，但據工黨稱，波索納洛尚未聯繫魯拉。

波索納洛結束簡短演說後，總統府文官廳長諾蓋拉（Ciro Nogueira，職權相當於行政院長）接著談及已獲波索納洛授權，將展開政府的過渡交接工作。

工黨主席霍夫曼（Gleisi Hoffmann）今天以魯拉的名義說，將由副總統當選人奧克明（Geraldo Alckmin）擔任過渡政府指揮官。