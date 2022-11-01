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巴西總統打破沉默 稱將遵循憲法行事…未認敗選

中央社╱聖保羅1日專電
波索納洛爭取連任，未能成功。(路透)
波索納洛爭取連任，未能成功。(路透)

巴西總統大選公布結果兩天後，爭取連任失敗的自由黨籍總統波索納洛今天在官邸晨曦宮發表兩分鐘左右的簡短演說，表示他將繼續履行憲法義務，但沒有提及當選總統的魯拉，也未承認敗選。

波索納洛（Jair Bolsonaro）在演說中表示，不認同自己被外界稱為不民主，並說自己一直遵循憲法行事。

波索納洛說：「我一直被貼上不民主的標籤，但我一直遵循憲法行事，從未說過要控制或審查媒體和社群媒體。作為共和國總統和公民，我將繼續遵守一切律法的誡命。」

波索納洛還說他「歡迎和平示威」，但批評總統大選結束以來，支持他的卡車司機在巴西各地設置路障。

波索納洛續稱：「首先，我要感謝10月30日投票給我的5800萬巴西人。目前的民眾運動是對選舉進程方式感到憤慨和不公正的結果。和平示威將永遠受到歡迎，但我們不能採取左派的做法，侵犯、破壞財產和來去自如的權利，傷害民眾。」

巴西總統大選得到高等選舉法院的確認，魯拉獲得6030萬張選票，波索納洛5820萬張選票。

波索納洛在演說中沒有提到魯拉的名字。傳統上，失敗的候選人會致電恭喜勝利者，但據工黨稱，波索納洛尚未聯繫魯拉。

波索納洛結束簡短演說後，總統府文官廳長諾蓋拉（Ciro Nogueira，職權相當於行政院長）接著談及已獲波索納洛授權，將展開政府的過渡交接工作。

工黨主席霍夫曼（Gleisi Hoffmann）今天以魯拉的名義說，將由副總統當選人奧克明（Geraldo Alckmin）擔任過渡政府指揮官。

波索納洛 巴西

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