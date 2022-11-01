我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／網搜「不上班的正當理由」次數 今年暴增

學會和國稅局打交道 報稅7訣竅不可不知

梨泰院慘案開放失物招領 親屬目睹髒破遺物悲痛

中央社首爾1日綜合外電報導
韓國首爾梨泰院10月29日萬聖節人群踩踏慘劇釀156死，警方將收集到的1.5公噸失物放在體育館供人認領。(美聯社)
韓國首爾梨泰院10月29日萬聖節人群踩踏慘劇釀156死，警方將收集到的1.5公噸失物放在體育館供人認領。(美聯社)

韓國首爾梨泰院10月29日萬聖節人群踩踏慘劇釀156死，警方將收集到的1.5公噸失物放在體育館供人認領，各樣受損骯髒物品衣物透露當時混亂情況，親友見罹難者遺物不禁悲從中來。

法新社報導，這座空蕩龐大的體育館先前充當臨時停屍間，如今則擺放一排排整齊陳列的失物，每件都貼上一張寫有識別號碼的便利貼，開放給準備在本週為罹難者舉行喪禮的家屬來認領親人生前珍視的遺物。

現場可見一副破裂的眼鏡、一個骯髒的絨毛玩具和沾有血跡的慢跑鞋。警方一共陳列了約260件衣物和256雙鞋，當中包括一些萬聖節道具服，許多都皺巴巴的並沾染汙垢或乾掉的血跡。

韓國首爾梨泰院10月29日萬聖節人群踩踏慘劇釀156死，警方將收集到的1.5公噸...
韓國首爾梨泰院10月29日萬聖節人群踩踏慘劇釀156死，警方將收集到的1.5公噸失物放在體育館供人認領。(美聯社)

這些破損扭曲的個人物品，像是一本殘酷目錄，紀錄一個個失去的年輕生命。

一名顯然深受打擊的男子在失物間穿梭，胸前握著一件衣物，他在各種瑣碎雜物中尋索，有從錢包裡掉出的搞笑照片、幾本護照和一頂萬聖節扮裝假髮。

現場一名員警告訴法新社，有些家屬前來，含淚帶著親人的遺物離開。

韓國首爾梨泰院10月29日萬聖節人群踩踏慘劇釀156死，警方將收集到的1.5公噸...
韓國首爾梨泰院10月29日萬聖節人群踩踏慘劇釀156死，警方將收集到的1.5公噸失物放在體育館供人認領。(美聯社)

現場還有韓國當局收集到的約160件電子裝置。一名法新社記者見到約20組蘋果（Apple） AirPods無線耳機，以及幾支智慧手錶，有些錶帶都斷了。

每件失物都仔細貼上標籤，當中有些還寫上罹難主人的姓名。首爾地方警察廳一名警官告訴法新社：「我們盡可能收集最多物品，以免漏掉罹難者的失物。」

至少有26名死者是外國籍，來自伊朗、美國和法國等十幾個國家。招領失物當中有一本俄文版的「福爾摩斯冒險史」（The Adventures of Sherlock Holmes）。有4名俄國女子在這場災難中罹難。

➤➤➤看更多「梨泰院踩踏慘案」相關報導

萬聖節 警察 伊朗

上一則

新小行星躲在太陽光內 遙遠未來恐有可能撞地球

延伸閱讀

案發前4小時就有報案「快被壓死」 南韓警輕忽釀梨泰院悲劇

案發前4小時就有報案「快被壓死」 南韓警輕忽釀梨泰院悲劇
韓媒：梨泰院當地警方事前上呈人數暴增預警 總部未妥為因應

韓媒：梨泰院當地警方事前上呈人數暴增預警 總部未妥為因應
南韓內政部長：梨泰院事故 政府要負「無限責任」

南韓內政部長：梨泰院事故 政府要負「無限責任」
有人喊推？網紅駕到？飯店違建？警方追梨泰院事故起因

有人喊推？網紅駕到？飯店違建？警方追梨泰院事故起因

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

2022-10-30 15:25
韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷。(美聯社)

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

2022-10-30 13:19
南韓網紅直播主K。（影片截圖）

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

2022-10-31 14:59
印度西部一座吊橋突然斷落，橋上有數百人墜落河裡，已超過30人喪生。(美聯社)

印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷

2022-10-30 23:38

超人氣

更多 >
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她
南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危
梨泰院酒吧爆「堵死逃生路線」無視爬牆求救：全推下去

梨泰院酒吧爆「堵死逃生路線」無視爬牆求救：全推下去