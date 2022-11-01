我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／網搜「不上班的正當理由」次數 今年暴增

學會和國稅局打交道 報稅7訣竅不可不知

新小行星躲在太陽光內 遙遠未來恐有可能撞地球

中央社華盛頓31日綜合外電報導
國際天文學家團隊10月31日宣布發現一顆躲在太陽光下、軌道與地球軌道交錯的大型小行星2022 AP7，在遙遠的未來有些微機率可能撞上地球。圖：pixabay
國際天文學家團隊10月31日宣布發現一顆躲在太陽光下、軌道與地球軌道交錯的大型小行星2022 AP7，在遙遠的未來有些微機率可能撞上地球。圖：pixabay

國際天文學家團隊今天宣布發現一顆躲在太陽光下、軌道與地球軌道交錯的大型小行星，在遙遠的未來有些微機率可能撞上地球，引發數百萬年來前所未見的滅絕事件。

法新社報導，這顆直徑約1.5公里的小行星稱為2022 AP7，是在因為太陽光而難以偵測到物體的區域發現。

天文學家是使用智利布蘭科望遠鏡（Victor M. Blanco Telescope）上的高科技儀器，發現2022 AP7和另兩顆近地球小行星。布蘭科望遠鏡原本是用來研究暗物質。

美國卡內基科學研究所（Carnegie Institution for Science）天文學家、研究報告主要執筆人謝柏德（Scott Sheppard）說：「2022 AP7會越過地球軌道，因此是潛在危險小行星，但在目前或未來任何時刻，其運行的軌跡都不會與地球相撞。」

跟其他會繞著軌道運行的物體一樣，2022 AP7可能構成的威脅，來自於軌跡將受到各種不同重力牽引而緩慢修正，最主要是行星的重力，因此很難對非常遙遠的未來做出預測。

福斯廣播公司（Fox Broadcasting Co.）的Fox 10電視台報導，謝柏德說，2022 AP7的大小約略是4棟紐約帝國大廈（Empire State Building）疊起來。

受美國政府資助的國家光學紅外線天文研究實驗室（NOIRLab）表示，這顆新發現的小行星「是過去8年來發現可能對地球造成危險的最大物體」。

繞著目前的軌道運行，2022 AP7要花5年才能繞完太陽1周，最靠近地球的位置依舊距離數百萬公里遠。

因此，2022 AP7撞上地球的風險很小，但謝柏德說，如果撞上地球，如同我們所知，這種體積的小行星「將對地球生命造成毀滅性衝擊」。他解釋，揚起的塵土將產生嚴重的冷卻效應，「在地球引發數百萬年來前所未見的滅絕事件」。

他的團隊研究結果發布於「天文期刊」（The Astronomical Journal）。另兩顆小行星不會對地球構成風險，但其中一顆是目前發現最靠近太陽的小行星。

上一則

稱移民「入侵」英國 內政大臣言論再惹爭議

下一則

梨泰院慘案開放失物招領 親屬目睹髒破遺物悲痛

延伸閱讀

幸運翁14個月內連中2次樂透頭獎 驚呼「怎麼又來一次」

幸運翁14個月內連中2次樂透頭獎 驚呼「怎麼又來一次」
法國太空人佩斯凱出攝影書 記錄地球之美與脆弱

法國太空人佩斯凱出攝影書 記錄地球之美與脆弱
流星撞火星 NASA探測器拍個正著 天文學家：運氣不錯

流星撞火星 NASA探測器拍個正著 天文學家：運氣不錯
「運氣真好」 流星撞火星被NASA探測器拍到了

「運氣真好」 流星撞火星被NASA探測器拍到了

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

2022-10-30 15:25
韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷。(美聯社)

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

2022-10-30 13:19
南韓網紅直播主K。（影片截圖）

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

2022-10-31 14:59
印度西部一座吊橋突然斷落，橋上有數百人墜落河裡，已超過30人喪生。(美聯社)

印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷

2022-10-30 23:38

超人氣

更多 >
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她
南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危
梨泰院酒吧爆「堵死逃生路線」無視爬牆求救：全推下去

梨泰院酒吧爆「堵死逃生路線」無視爬牆求救：全推下去