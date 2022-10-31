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梨泰院踩踏究責 聚焦人流管制

編譯陳韋廷／即時報導
南韓梨泰院一間商家的店員，31日在踩踏事故現場跪地致哀。（路透）
南韓梨泰院一間商家的店員，31日在踩踏事故現場跪地致哀。（路透）

南韓首爾梨泰院萬聖節推擠踩踏事件釀155人死亡，引發全球關注。輿論指控是因當局人流管制鬆散，導致這場災難。南韓總統府說，總統尹錫悅已指示有關單位立即針對這類沒有主辦單位的活動，研擬一套人流管制做法。

法新社報導，尹錫悅偕同夫人31日在首爾市中心為梨泰院事故罹難者設立的大型祭壇獻上白花，許多民眾也到場致意，有人跪在覆蓋一排排白花的黑色祭壇前哭泣。在梨泰院地區，民眾也駐足在地鐵站外的臨時紀念活動處祈禱和獻花。

媒體和網路要求究責的呼聲高漲。估事發時有多達10萬人湧入梨泰院蜿蜒小巷，目擊者形容現場安全措施不足，沒有人流管制。

南韓警方坦承未料到會發生傷亡意外，但強調事發的29日當天，在梨泰院共部署137名警員，遠多過2017年至2019年的部署人力。

警察廳警備局局長洪起鉉說，事發當天聚集在梨泰院人數跟往年相當或稍多，但人潮聚集速度是否快於以往，尚未獲證實。洪起鉉說，根據一線警員表示，他們未察覺人數驟增，洪起鉉對此表示遺憾。

韓媒報導說，派出的警察大多聚焦在緝毒，而不是人流管制。首爾大學消防與災害系一名李姓教授告訴聯合電視新聞台：「這場災難本可控制或預防，但一開始就沒人負責並處理相關問題。」

網路上也有人指稱，今年警方未積極管理人流，導致太多人聚集在地鐵站周圍和事發地點的小巷內。網友寫道：「我在梨泰院住了10年，每年都過萬聖節，31日與往年相比並沒有特別擁擠。我認為這場災難原因出在人流管制。」

但南韓內政部長李相民說，人潮擁擠「不是一個可透過提前部署警力或消防人員來解決的問題」。

南韓國內經常出現抗議集會，抗議活動主辦單位須依法提前向當局報告計畫，而這次年輕人湧入梨泰院慶祝萬聖節並沒有類似規定。尹錫悅已指示針對沒有主辦單位的活動研擬人流管制做法。

梨泰院 南韓 地鐵站

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