我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

扛了50具屍體 梨泰院無名英雄：只想再多救一個人

前英相特拉斯遭爆：出差要備冰白酒 喝咖啡和拍照很挑

編譯季晶晶／綜合外電
英國獨立報報導，前英相特拉斯出差旅費遭到質疑。（美聯社）
英國獨立報報導，前英相特拉斯出差旅費遭到質疑。（美聯社）

英國的獨立報報導，根據前英國首相特拉斯的新傳記，她在擔任外交大臣和國際貿易大臣期間出差海外，提出類似搖滾明星的要求。在野的工黨根據《料想不到：特拉斯意外崛起和迅速隕落的內幕》（Out of the Blue: the Inside Story of the Unexpected Rise and Rapid Fall of Liz Truss，暫譯）一書，質疑她海外差旅費的報支。

根據周日泰晤士報連載的摘錄，特拉斯要求她住宿旅館的冰箱裡要有蘇維濃白葡萄酒，午餐吃的貝果或壽司「絕不准加一點美乃滋」。她對咖啡的要求很高，雙份義式濃縮咖啡要裝在與澳式馥芮白咖啡用杯差不多大小的外帶杯裡。

她的前助理Kirsty Buchanan形容，特拉斯「一天大約要喝42000杯義式濃縮咖啡，或在我為她工作時是這樣⋯⋯她會坐在那裡，吃一個超大的肉丸潛艇堡三明治或三個可鬆麵包當早餐」。

工黨的影子司法大臣Emily Thornberry質疑政府代表特拉斯做的具結聲明，表示將根據本書細節「深入挖掘」。Thornberry周日說，一直在向國際貿易部「尋求答案」，幾次出差的非旅費支出為什麼都是零。她周日推文表示：「國際貿易部聲稱，三次出差，總計兩個星期的海外行程，在旅館、餐點、飲料和其他費用上，特拉斯竟然沒花一分錢。」她補充說，「由今天刊出的摘錄，你能判斷那有多少可信度」。

衛報曾報導，Thornberry於9月末質疑，特拉斯2021年9月到2022年7月擔任外交大臣的11個月間，外交部公款開銷顯著增加，較一年前大增45%，這些錢基本上都花在用餐、美容美髮和購物裝潢等看似與外交工作沒有關聯的事項。Thornberry要求外交部說明部分細項支出。

這本新書還詳細說明，為了在海外出差時安排拍攝特拉斯想要的照片，花了多少時間和精力。一位消息人士表示，在日本東京澀谷區人行穿越道上拍照「非常危險」，四處都是車流，但特斯拉一張又一張的拍。

特拉斯 咖啡 旅館

上一則

印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷

下一則

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

延伸閱讀

英相蘇納克拚經濟 先收拾特拉斯「爛攤子」

英相蘇納克拚經濟 先收拾特拉斯「爛攤子」
內政棘手…英相蘇納克喊團結 迎市場通膨挑戰

內政棘手…英相蘇納克喊團結 迎市場通膨挑戰
蘇納克成新英相 特拉斯祝賀、摩丹特表支持

蘇納克成新英相 特拉斯祝賀、摩丹特表支持
特拉斯在任僅45天 終身可年領12.8萬津貼惹議

特拉斯在任僅45天 終身可年領12.8萬津貼惹議

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
路透25日獨家報導，澳洲法院文件與公司紀錄顯示，在中國大陸工作過的前美軍飛官兼飛行教官達根在澳洲被捕，並面臨引渡至美國。根據他創辦的公司網站，達根在美國海軍陸戰隊駕駛獵鷹式噴射機，還是一位空戰教官。資料照片。（美聯社）

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

2022-10-25 08:15
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

2022-10-24 21:36
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
歐洲聯盟藥品管理局（EMA）專家今天警告，有些新冠疫苗可能會造成月經大出血，建議把這種現象列入潛在副作用清單內。（示意圖／Ingimage）

歐盟專家示警 兩款新冠疫苗可能造成月經大出血

2022-10-29 05:43

超人氣

更多 >
警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明
梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因
24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家