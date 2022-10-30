梨泰院消防隊長救災簡報「手狂抖」 醫曝真正原因

韓國首爾梨泰院29日萬聖節活動爆發推擠踩踏意外，造成至少151人死亡，圖為救難人員運送死者遺體。(Getty Images)

29日晚間南韓梨泰院 發生推擠意外至少154人喪生、133人受傷，事發當晚大批警消進駐搶救，其中有南韓網友發現，梨泰院龍山區消防隊長崔成範在說明救災簡報時，緊握麥克風的手「不斷顫抖」，讓網友看了忍不住鼻酸。

'이태원 핼러윈 데이 압사 사고' 브리핑을 하는 최성범 용산소방서장의 목소리와 마이크를 봐주세요.



침착한 목소리로 브리핑을 이어가던 최성범 소장이 자신의 신원을 묻자 마이크를 든 손을 심하게 떨고 있습니다. 정말 마음이 아픕니다.



정부가 책임을 소방서장에게 전가할까봐 걱정이 됩니다. pic.twitter.com/aNuvgqyido — 돌아온 코난 (@schema35943103) 2022年10月29日

30日凌晨2點多，消防隊長崔成範在事發現場為媒體進行救災簡報，他的語氣平靜，詳盡地說明傷亡情形及救災量能。不過，南韓網友從影片中發現，崔成範雖然語氣平靜，但握著麥克風的手卻不停狂抖，以為他是對眼前的恐怖意外感到害怕，不少人就直呼「擔心政府會把責任推給消防隊長」。

對於許多人認為消防隊長「手抖止不住」是因為感到害怕，胸腔科醫師蘇一峰提出解釋，他表示更可能的原因是消防人員一直出力拉人、救人，「肌肉 過勞、救到最後的手真的會抖，很多醫護在CPR時都有這樣的經驗」。

➤➤➤看更多「梨泰院踩踏慘案」相關報導