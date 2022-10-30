扛了50具屍體 梨泰院無名英雄：當時只想再多救一個人

南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節派對活動導致至少154人喪生，一名目擊者也分享自己「扛著屍體」並親眼看著許多年僅20多歲的年輕人窒息而死的可怕經歷。(Getty Images)

南韓 首爾梨泰院 29日晚間的萬聖節 派對活動導致至少154人喪生，一名目擊者也分享自己「扛著屍體」，並親眼看著許多年僅20多歲的年輕人窒息而死的可怕經歷。

韓聯社報導，這名在梨泰院當地一間商店工作、不願透露姓名的20多歲男子回憶道：「我想我扛了有50具屍體，我當時所能想到的就是『我必須再救一個人』」。

事發當時這名男子衝到自己工作的商店對面一條狹窄、僅3.2公尺寬的下坡小巷時，已經看到有些人失去知覺、受困並被踩踏，他回憶道，「我設法把一個埋在屍體下面的人拖出來，我真的很感謝能夠挽救一個生命」，他還指出「當時很多人可能認為這是一場萬聖節表演，即使消防員到達現場進行救援，『救救我』的求救聲也很響亮」。

此外，他還表示當時受困的人群「前所未見」，並稱，「我覺得那天巷子裡人群的情況與其他時候完全不同」，並希望人流控管能夠防止這樣的悲劇發生。該男子還提到現場大多數人都是普通人，都是為了挽救年輕生命而團結起來，因此拒絕透露自己的身分，他強調「這不是一段英雄的故事」。

據悉，估計有10萬人湧入梨泰院，這也是南韓取消新冠防疫規範後、3年來首爾舉行的第一場萬聖節活動。

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