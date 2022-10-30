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從總統變囚徒再成總統 魯拉上演巴西政壇驚奇逆轉

中央社╱里約30日電
77歲的左派魯拉當選巴西總統。(路透)
77歲的左派魯拉當選巴西總統。(路透)

巴西前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在巴西總統大選決選擊敗現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）；從前總統到囚徒如今再登大位，上演一齣政治驚奇逆轉秀。

這次巴西大選主要是77歲的左派魯拉對決67歲的右翼波索納洛。選前巴西當地各項民調顯示，魯拉有望在10月2日第一輪投票就能以超過50%得票勝選，結果第一輪得票魯拉僅47.9%，反觀始終民調看衰的波索納洛（Jair Bolsonaro）得票43.7%遠高於預期，兩人進入第2輪決選。

中央社引述法新社報導，今天第二輪決選在計票工作完成逾99%情況下，選務官員宣布魯拉以51%得票率擊敗波索納洛的49%，當選新一任巴西總統。

英國廣播公司（BBC）指出，魯拉是前工會領袖，主要政見包括增加對亞馬遜地區保護措施、透過加強收入轉移計畫消除飢餓、恢復多邊國際政策重拾區域領導角色；右翼民粹的波索納洛出身前陸軍上尉和國會後座議員，主要訴求是延續養老金改革並擴大為改革政府、誓言對抗多元性別意識並依基督教原則治國、推動民眾方便取得槍械權益。

BBC指出，魯拉這次選戰期間選亞馬遜當地最大城瑪瑙斯（Manaus）作為大選決戰區並非偶然，他的考量點在於對手、現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一直被控在摧毀亞馬遜雨林。

魯拉深知氣候已成瑪瑙斯當地乃至全國最關注議程。他常語帶感性告訴媒體：「地球需要我們所有人最特別的關注，我們必須珍愛自家森林、動物群，最重要是珍愛我們的人民，因為他們正受苦，需要活得更有尊嚴。」BBC駐南美記者華森（Katy Watson）不諱言，眼前的魯拉與20年前相比彷彿又進化。

「紐約時報」報導，2017年魯拉因被控貪污遭判重刑入獄聯邦監獄，一天有23小時待在一間有跑步機的獨立牢房裡，曾是拉美左派雄獅的傳奇政壇生涯看似告終，豈料最高法院戲劇性推翻原判決與釋憲，魯拉獲釋，開啟令人難以置信的政治重生。

巴西最高法院去年裁定審理魯拉貪瀆案的法官有偏見後，他的貪腐定罪被宣告無效，解除魯拉再次角逐大位的最後枷鎖，一年多來魯拉在各項民調均處領先。

魯拉曾被美國前總統歐巴馬譽為「地球最受歡迎的政治人物」。他2011年做完兩任總統卸任時，支持率高達80%，但隨後淪為政府收賄案的核心人物，當時導致近300人入獄。

魯拉競選期間將自己比作南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）、印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）和美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）。這三人都曾為政治犯、但獲釋後將志業發光發熱。他本月在一場造勢活動說「我確信同樣的事也會在巴西上演」。

工廠工人出身的魯拉為文盲農工之子，教育程度僅小學五年級，他在19歲那年擔任汽車零件工廠工人時意外失去左手小拇指，這成為魯拉一個有力的勞動階級印記。他喜談啤酒、卡夏沙甘蔗酒（cachaca）和上後腰牛排，這些都是充滿巴西庶民形象。

魯拉數十年來一直是政壇的一股勢力，帶領巴西政治從保守主義轉型走向擁抱左派和勞動階級利益。他1980年創立的巴西工黨（Workers' Party），在巴西軍事獨裁政權1988年垮台以來，於8次總統大選勝選4次，其餘4次也都打入決選。

魯拉2003年到2010年擔任總統期間，幫助2000萬名巴西人脫貧，復甦巴西石油業，並爭取到主辦世界盃足球賽和夏季奧運，讓巴西躍上世界舞台。

但魯拉執政期間卻也讓一個龐大傭金案蔓延整個政府，魯拉許多黨內盟友都因收賄遭定罪。雖然最後他的貪腐定罪被宣告無效，但不等同證實清白。

魯拉贏得大選，部分要歸功於勤走基層的老派方式。他走訪全國各地，造勢無役不與。他也打安全牌，跳過總統選舉辯論會，所提政見幾無具體細節，還婉拒大多數專訪，連紐時也不例外。

魯拉陣營打造出一個能涵括共產主義者和企業資本家的廣泛聯盟，挑選中間偏右派聖保羅州前州長奧克明（Geraldo Alckmin）擔任副手；奧克明曾是魯拉2006年競選總統的對手。

對上不受歡迎的現任總統波索納洛讓魯拉占到便宜。民調顯示約半數巴西民眾稱絕不支持波索納洛。波索納洛毀滅性的環境政策、寧信偏方也不接受COVID-19疫苗，嚴厲打壓政治對首、新聞工作者、法官和醫護專業人士，惹怒許多選民。

魯拉也和大多數成功政治人物一樣，演說天花亂墜卻乏具體細節；他常把巴西菁英分子稱為「他們」，稱他與一般民眾為「我們」，在人民之間製造對立強化自己的論述。40多年來，魯拉在公眾眼中長期打造出的個人崇拜，讓他遠比自己的政黨還受歡迎。

9月下旬一場在里約的造勢上，28歲歷史系學生羅德里格斯（Vinicius Rodrigues）替另一共產主義政黨發傳單，卻說他「特別支持魯拉」，只是不喜歡巴西工黨。

如今，這位前工會領袖重返聚光燈下，這回準備在拉丁美洲最大國、人口2億1700萬人的巴西重新掌舵，任務是要抹去波索納洛的政績。魯拉的當選是拉丁美洲近來又一重大「左轉」。2018年以來，墨西哥、哥倫比亞、阿根廷、智利和秘魯都掀起左翼拉下現任者的浪潮。

巴西政治分析家蘇薩（Creomar de Souza）表示，不成熟的民主國家往往圍繞著單一個人，而非一種運動或一套思想。他說：「若干年輕的民主國家拚命要向前邁進；個人便成了遊戲中的關鍵一環。」

魯拉當選巴西總統，支持者歡呼。(路透)
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巴西 波索納洛 民調

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