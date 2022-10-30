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烏克蘭榖物將持續自黑海出口 挑戰莫斯科叫停協議決定

編譯季晶晶／即時報導
烏克蘭榖物將持續自黑海出口，挑戰莫斯科叫停安全航行協議的決定。圖為懸掛獅子山國旗、載運烏克蘭糧食的船隻8月航行黑海的檔案照。(路透)
烏克蘭榖物將持續自黑海出口，挑戰莫斯科叫停安全航行協議的決定。圖為懸掛獅子山國旗、載運烏克蘭糧食的船隻8月航行黑海的檔案照。(路透)

烏克蘭、土耳其和聯合國同意讓載運糧食的船隻周一自黑海港口啟航，即使俄羅斯以黑海艦隊遇襲為由，宣布無限期退出允許烏克蘭穀物船安全航行的協議。

聯合國發表聲明說，已依為海上人道主義走廊制定的程序通知俄方，船隻航行在周日暫停後即將恢復。根據聲明，「烏克蘭、土耳其和聯合國代表團商定行動計畫」，有16 艘船隻（12 艘出港和4艘進港）會在10月31日使用人道走廊。

土耳其和聯合國先前努力了數個月，調解促成穀物得以從三個烏克蘭港口出口的安全運輸協議，如今也率先尋求挽救此一倡議。

克里姆林宮退出協議讓榖物交易員和分析師感到意外，他們雖然懷疑該協議在11月19日到期後是否能延續，但沒預料到會突然中止。黑海榖物諮詢業者SovEcon執行董事Andrey Sizov預測：「我們會看到榖物價格飆漲。」

烏克蘭外長Dmytro Kuleba表示，協議中止將阻擋200萬噸榖物出口——足以餵飽700萬人。

烏克蘭及其盟友均譴責俄羅斯退出協議的決定，指全球糧食不安全將因此惡化。美國總統拜登譴責俄羅斯的舉動「令人髮指」，會加劇飢餓。歐盟和英國也予以譴責。

俄羅斯代表團周日在該倡議聯合協調中心的會議上表示，雖然「無限期」暫停參與穀物出口協議，包括貨物檢查在內，但在緊急議題上，會繼續與土耳其和聯合國進行對話。

土耳其周日稍早表示，國防部長Hulusi Akar正與俄方同等級官員交談，提醒他們出口協議「是為了全人類利益，以及危機可以通過善意和對話來解決」。

俄羅斯副外長Andrei Rudenko在莫斯科被記者問到時，並未明確排除恢復糧食出口協議的可能性，但表示下一步取決於俄國海軍周六遭無人機襲擊事件的調查結果。目前不清楚會由誰進行調查。

俄羅斯說烏克蘭從敖德薩地區發動襲擊，可能使用了至少一艘民用糧船。烏克蘭否認指控。

烏克蘭是世上最大的小麥、玉米和植物油供應國之一，大部分出口產品通過海運。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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