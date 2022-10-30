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梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

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明知會有人潮 首爾市府未控管人流

編譯田思怡、徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅勘察梨泰院事故現場。(美聯社)
南韓總統尹錫悅勘察梨泰院事故現場。(美聯社)

南韓首爾龍山區梨泰院29日萬聖節活動爆發推擠踩踏慘劇，專家和輿論指出，首爾市政府或區政府明明知道會有人潮，卻完全沒有部署足夠警力或採取交通和人流管制措施。

這次萬聖節活動是南韓結束防疫管制以來首次。韓聯社報導，萬聖節前夕，首爾市政府只討論防疫問題，卻沒有想到如何因應人潮。此外，龍山區27日也僅召開「萬聖節緊急對策會議」，表示將進行檢疫和消毒等動作，但沒有為大量人群做安全準備。

首爾市政府相關人士說，市府並未就萬聖節活動準備特別對策，「據了解是各自治區會有相關措施」。雖然龍山區政府有派人力到現場，但礙於人手不足，加上梨泰院內有許多狹窄小巷，難以進行交通管制，梨泰院地鐵站也未進行人流管制。

南韓內政部長李相民說，警方顯然沒有料到今年萬聖節人潮會比往年多，並未在梨泰院部署足夠警力。他說，29日當天首爾光化門地區有示威活動，多數警力都調往示威現場。

警方說，根據先前計畫，梨泰院萬聖節活動只派出200名員警。

這次慘案是2014年世越號船難造成300零4人喪生以來，南韓最慘的意外事件。世越號船難引發南韓各界痛批政府救難不力，全國廣泛檢討安全問題，路透指出，這次慘案可能會引發類似效應。

南韓總統尹錫悅30日向全國發表談話，他表示「這種悲劇與災難不應該發生。身為總統，我為人民的生命與安全負責，我的心情沉重，強忍悲傷」。

他宣布，即日起至這起意外事件獲得控制為止的這段期間為國殤期，並將以傷者康復和其他後續處理措施為最優先事項。

他說，「最重要是找出意外原因，避免發生類似意外。我們將徹底調查原因，並著手改進，防止未來再發生類似意外」。

href="https://www.worldjournal.com/search/word/8877/%E6%A2%A8%E6%B3%B0%E9%99%A2" target="_blank">梨泰院踩踏慘案」相關報導

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