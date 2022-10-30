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梨泰院踩踏慘劇多人失聯 家屬心急如焚忙尋人

中央社首爾30日綜合外電報導
梨泰院踩踏事件造成重大傷亡及失蹤，服務處有家屬焦急等待失蹤家人的消息。(路透)
梨泰院踩踏事件造成重大傷亡及失蹤，服務處有家屬焦急等待失蹤家人的消息。(路透)

韓國首爾夜店雲集的梨泰院昨天發生萬聖節踩踏意外，造成至少154人死亡。來自象牙海岸已定居首爾18年的阿比，詢問工作人員有關兒子下落時淚如雨下，她雙手不聽使喚地發抖。

路透報導，阿比（Philomene Aby）的兒子馬塞拉（Masela）今年22歲，昨天傍晚6時左右去梨泰院的夜店上班。這也是阿比最後一次看到兒子。

阿比心急如焚，赴漢南洞社區服務中心（Hannam-dong Community Service Center）尋人，她告訴路透：「我打了他的手機號碼，但他沒接。」梨泰院踩踏事件後，韓國當局在這成立一個尋找失聯人口的臨時中心。

原本是處理出生證明和房屋登記的公務人員到場，設法協助數以百計心急如焚想找到失蹤親友下落的家屬。

當局也設立緊急專線，由專人接聽和處理數千通心煩意亂急著尋找失蹤親人的電話。

一名目擊者告訴路透，有個人在和服務中心人員談話後，崩潰跌坐在地。現場有一個偌大的白板，每小時更新來電數，從清晨5時30分到現在，已經接到超過3580通電話。

和兒子定居首爾已經18年的艾比說：「沒人告訴我真相。」在毫無所獲的情況下，艾比離開服務中心，前往象牙海岸大使館

韓國行政安全部長李相民（Lee Sang-min，音譯）在中午舉行的記者會上表示，死者中約九成身分已確認，其他10%還有待確認。

梨泰院踩踏事件造成重大傷亡及失蹤，服務處有家屬焦急等待失蹤家人的消息。(路透)
梨泰院踩踏事件造成重大傷亡及失蹤，服務處有家屬焦急等待失蹤家人的消息。(路透)

一名父親凌晨1時接獲當局來電告訴他女兒的死訊，他來到首爾一家和醫院有關的葬儀社領回女兒的屍體。

這位父親說：「接獲消息時有如青天霹靂。」

他說，家裡叫了一輛車，把女兒的屍體載到首爾以外的家鄉，展開為期三天的治喪程序。

葬儀社的人員表示，今天至少有2具踩踏事件的屍體在太平間。

葬儀社人員表示，他們兩人似乎都不住在首爾，因此家人領取屍體的時間有點延誤。

「家人必須先向警方取得證明，然後我們才可以讓家屬領回屍體。」

「家屬若想要知道死因，他們可以要求驗屍，但對我來說，這些屍體的死因，顯而易見。」

首爾特別市廳官員告訴家屬，當局對於死者的協助措施仍在討論中。

這位官員說：「實在令人難過和難以啟齒，目前對於死者家屬的協助計劃尚未拍板。」

「倘若家屬要將遺體運回家鄉舉行葬禮，請依照你們希望的方式處理。」

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