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梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

聯合新聞網／ 即時報導
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

南韓首爾梨泰院昨日晚間的萬聖節派對活動，因為湧入高達10萬人參加，導致不幸發生大規模踩踏意外，愈來愈多現場畫面流出。南韓網紅宋讚養在臉書曝光了現場畫面，影片中一名女子被壓到臉色呈現死白，當時狀況實在非常驚人。

宋讚養在臉書上發文，提到當時梨泰院已經整個癱瘓，根據其中一段現場畫面，目測約有上百人被擠在巷弄內，人潮一層一層堆疊，彼此互相卡住，導致每個人都動彈不得。

仔細一看，畫面中一名年輕女子被擠在人群下方，整張臉都已經呈現死白，就算數名員警同時用力試圖拉出，仍然無法將該名女子救出。此外，從影片中也可以聽見拍攝者的聲音相當驚慌，似乎在和身旁的人討論究竟該怎麼辦。

一名醫護在PTT上表示，踩踏事件的OHCA機轉是以壓力造成的窒息為主，基本上教科書是說在每平方公尺九個人以上的場地，有更大機率造成壓力窒息，「意思就是你也不用去被踩了，光是人群擠壓的壓力，就像巨人的大手一樣，把你擠到無法呼吸」。

該名醫護接著補充，這種狀況通常前後排不一定知道發生什麼事，有可能後排以為前排在嗨，但前排已經在逃生被擋下來，最後造成群體混亂。此外，一個人跌倒引起的骨牌效應，會讓更多人相繼跌在地上，造成踩踏傷害或是人體疊加，釀成爬不起來的窒息和骨折造成的內出血等，這種等級的救援難度非常高。

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