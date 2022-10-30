受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

南韓首爾梨泰院昨日晚間的萬聖節 派對活動，因為現場湧入高達十萬人參加，導致不幸發生大規模踩踏意外。然而，事發後有不少影片在網路上瘋傳，甚至出現一名男子的自拍視角，身旁民眾面容痛苦，背景音全是此起彼落的尖叫聲，有名女子尖叫到最後臉色大變。

從推特上流出的32秒影片可以看見，一名身穿藍白條紋衣的男子被擠在人群中，冒死舉起鏡頭錄下災難現場。身邊的人完全擠在一起，連一點移動的空間都沒有，背景音全是尖叫聲。

仔細一看，畫面中男子的右側有一名身材較為嬌小的女子，從影片開始就不斷大聲尖叫，臉上也露出非常恐懼的表情。不過到影片的最後，該名女子似乎快要吸不到氣，因此臉色漸漸改變，看起來相當虛弱。

對此，奇美醫院加護醫學 部ICU醫師陳志金在臉書 上發文，他提到假設是站著，身材較矮小的人「口鼻」就會被推擠到前一個人的背後，就像活活被枕頭「悶死」一樣。不僅如此，他也坦言就算口鼻沒被塞住，胸腹根本就無法起伏，很快就會造成二氧化碳蓄積而昏迷，最後因為窒息而缺氧死亡。

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