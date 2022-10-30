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剛果音樂會也爆發踩踏慘劇 11死包含2名警察

剛果音樂會也爆發踩踏慘劇 11死包含2名警察

中央社金夏沙30日綜合外電報導
歌手伊普帕(Fally Ipupa)在剛果首都金夏沙烈士體育場舉辦的演唱會因人群推擠，造成含2名警察共11人死亡。(路透)
歌手伊普帕(Fally Ipupa)在剛果首都金夏沙烈士體育場舉辦的演唱會因人群推擠，造成含2名警察共11人死亡。(路透)

剛果民主共和國（民主剛果）內政部長表示，歌手伊普帕（Fally Ipupa）昨天在首都金夏沙烈士體育場舉辦的演唱會因人群推擠，造成含2名警察共11人死亡。

現場路透記者表示，金夏沙（Kinshasa）的烈士體育場（Stadium of Martyrs）湧進超過容留人數8萬人的人潮，結果一些人擠進貴賓席和保留席區，最終場內觀眾大幅超過現場政府與民間維安人員能控制的人數。

歌手伊普帕(Fally Ipupa)在剛果首都金夏沙烈士體育場舉辦的演唱會因人群...
歌手伊普帕(Fally Ipupa)在剛果首都金夏沙烈士體育場舉辦的演唱會因人群推擠，造成含2名警察共11人死亡。(路透)

內政部長奧基托（Daniel Aselo Okito）在聲明中表示，警方記錄到「11人死亡，其中10人死因是窒息和推擠，有7人住院」。

許多人在演唱會開始前，聚集在體育場外的街道上；維安部隊稍早為了驅散街上的暴力民眾而施放催淚瓦斯。

官方通訊社ACP指出，著名創作歌手伊普帕與所有剛果歌手一樣，在演出預定開始數小時後才姍姍來遲。

歌手伊普帕(中)在剛果首都金夏沙烈士體育場舉辦的演唱會因人群推擠，造成含2名警察...
歌手伊普帕(中)在剛果首都金夏沙烈士體育場舉辦的演唱會因人群推擠，造成含2名警察共11人死亡。(路透)

44歲的伊普帕出生於金夏沙，是非洲知名的音樂人之一，其專輯暢銷全球。

各方報導稱，這位歌手深受當地人喜愛，音樂會絕對爆滿；一名目擊者稱，連體育場走廊都擠滿了人。

法新社報導，現場一名警察告訴ACP，「踩踏事件導致有人死亡。」「那些音樂愛好者因窒息而身亡。」

ACP派有記者在體育場報導這場音樂會，稱警方已封鎖了3個區域，以確保體育場、貴賓看台和舞台的安全。ACP說，「在人群壓力下，警察撐不了多久」。

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警察 內政部

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