巴西總統大選開始投票 勝負最後一刻才能見分曉

競爭激烈的巴西總統大選決選今天投票，圖為前總統魯拉(中)與支持者打招呼。(美聯社)

競爭激烈的巴西 總統大選決選今天投票 ，選民將在極右派現任總統波索納洛 和他的左派勁敵魯拉所提截然不同的未來願景之間做出抉擇。

法新社報導，民意調查機構Datafolha昨天發布的最後民調，魅力十足的前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）以52%選民支持率進入決選。魯拉在受到貪瀆指控下，仍取得微弱優勢從第一輪選舉中勝出。。

然而，民調支持率48%的波索納洛（Jair Bolsonaro）4周前的表現較預期要好，許多專家認為這次選舉雙方實力太接近，無從判斷。

在首都巴西利亞排隊等候投票的納迪亞（Nadia Faraj）說，她從清晨4點30分起就一直在擔心國家的未來。這位61歲波索納洛支持者告訴法新社：「對這個國家來說，這是個分水嶺。」

她說，「巴西正處在崩潰邊緣。我們多年來努力重建這個國家。」她提到2016年魯拉的工黨（PT）結束13年執政時的貪腐醜聞和經濟危機，「我們需要波索納洛」。

波索納洛總統是最先投票的人之一，他身穿巴西國旗黃綠相間顏色的T恤投票，這是他自己採用的標誌。

這位前陸軍上尉在里約熱內盧的軍事村（Vila Militar）社區向支持者致意時笑著說：「天主保佑，今天晚一點我們將取得勝利。或甚至更好，巴西將取得勝利。」

在里約熱內盧著名的柯帕加巴納（Copacabana）海灘附近，體育老師索薩（Gustavo Souza）投票支持魯拉，他希望魯拉能「改善許多人的生活」。

與許多人一樣，索薩對結果感到緊張。他緊張地笑著說：「我承認我有點擔心今天的結果。人們變得如此激進。他們需要一些成熟…否則會變成第三或第四次世界大戰。」

魯拉今天表示，他相信民主將獲得勝利。這位77歲的前總統在巴西東南部城市聖伯納平原市（São Bernardo do Campo）投票後告訴記者，他若當選，將尋求治癒陷入分裂的巴西：「讓我投入這次選舉的夢想之一，是恢復巴西人之間的和平。」