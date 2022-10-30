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巴西總統大選開始投票 勝負最後一刻才能見分曉

中央社里約熱內盧30日綜合外電報導
競爭激烈的巴西總統大選決選今天投票，圖為前總統魯拉(中)與支持者打招呼。(美聯社)
競爭激烈的巴西總統大選決選今天投票，圖為前總統魯拉(中)與支持者打招呼。(美聯社)

競爭激烈的巴西總統大選決選今天投票，選民將在極右派現任總統波索納洛和他的左派勁敵魯拉所提截然不同的未來願景之間做出抉擇。

法新社報導，民意調查機構Datafolha昨天發布的最後民調，魅力十足的前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）以52%選民支持率進入決選。魯拉在受到貪瀆指控下，仍取得微弱優勢從第一輪選舉中勝出。。

然而，民調支持率48%的波索納洛（Jair Bolsonaro）4周前的表現較預期要好，許多專家認為這次選舉雙方實力太接近，無從判斷。

在首都巴西利亞排隊等候投票的納迪亞（Nadia Faraj）說，她從清晨4點30分起就一直在擔心國家的未來。這位61歲波索納洛支持者告訴法新社：「對這個國家來說，這是個分水嶺。」

她說，「巴西正處在崩潰邊緣。我們多年來努力重建這個國家。」她提到2016年魯拉的工黨（PT）結束13年執政時的貪腐醜聞和經濟危機，「我們需要波索納洛」。

波索納洛總統是最先投票的人之一，他身穿巴西國旗黃綠相間顏色的T恤投票，這是他自己採用的標誌。

這位前陸軍上尉在里約熱內盧的軍事村（Vila Militar）社區向支持者致意時笑著說：「天主保佑，今天晚一點我們將取得勝利。或甚至更好，巴西將取得勝利。」

在里約熱內盧著名的柯帕加巴納（Copacabana）海灘附近，體育老師索薩（Gustavo Souza）投票支持魯拉，他希望魯拉能「改善許多人的生活」。

與許多人一樣，索薩對結果感到緊張。他緊張地笑著說：「我承認我有點擔心今天的結果。人們變得如此激進。他們需要一些成熟…否則會變成第三或第四次世界大戰。」

魯拉今天表示，他相信民主將獲得勝利。這位77歲的前總統在巴西東南部城市聖伯納平原市（São Bernardo do Campo）投票後告訴記者，他若當選，將尋求治癒陷入分裂的巴西：「讓我投入這次選舉的夢想之一，是恢復巴西人之間的和平。」

巴西 投票 波索納洛

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