我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／至少146死150傷 首爾萬聖節派對驚傳踩踏

10月道瓊笑vs.科技巨頭哭 透露美股什麼玄機？

華郵：俄國在摩爾多瓦培植勢力 圖建立親俄政府

中央社摩爾多瓦基希涅夫29日綜合外電報
烏克蘭基輔外的布查(Bucha)一處大型埋葬場。(美聯社)
烏克蘭基輔外的布查(Bucha)一處大型埋葬場。(美聯社)

烏克蘭情報機構取得的文件顯示，俄羅斯聯邦安全局（FSB）已動用取自部分大型國營企業的數千萬美元資金，來培養在摩爾多瓦的政治人脈，以期能使該國的政治立場轉為親俄。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這些文件是一批敏感資料的一部分，顯示俄羅斯即使在烏克蘭的戰事受挫下，仍繼續設法操控東歐國家，而華郵已檢視過這些文件。

摩爾多瓦總統府外上月有數以千名抗議群眾聚集，要求親西方領導人下台。抗議是由流亡以色列的在野黨領導人蕭爾（Ilan Shor）發起，不久之後他受到俄國嘉許。

一名俄國高層政治人物稱讚蕭爾是「有價值的長期夥伴」，甚至表示，願對蕭爾所屬政黨執政的地區出售廉價天然氣。上述情報文件顯示，現年35歲的蕭爾就是俄國當局用來顛覆摩爾多瓦政府的主要人物。

長期以來，俄國支持摩爾多瓦境內的一個親俄分離主義地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria），並派軍進駐。

多名官員指出，在俄烏戰爭爆發最初數月，摩爾多瓦政府曾擔心，俄軍坦克車將跨界而來，尤其是擔憂40英里外的烏國敖德薩港（Odessa）淪陷後俄軍恐將入境。

如今俄國的立即軍事威脅雖已消退，但摩爾多瓦緊張氣氛仍不斷升高，由於天然氣的使用，以及鄰國烏克蘭能源設施遭攻擊後面臨的後果，恐使摩爾多瓦政權生變。

美國財政部26日對俄羅斯和摩爾多瓦的許多組織和個人實施制裁，包括蕭爾；並指控蕭爾，「夥同他國寡頭統治集團的代表，在摩爾多瓦製造政治動亂」。

此外，美國財政部還指控，蕭爾「獲得俄羅斯支持」，且曾在6月與「莫斯科的一些實體共謀，以期破壞」摩爾多瓦加入歐洲聯盟的行動。

俄國 俄羅斯 烏克蘭

上一則

世界盃即將開踢 卡達驅逐成千上萬名外籍移工

延伸閱讀

俄國再放話：北溪天然氣管線是英國炸壞的

俄國再放話：北溪天然氣管線是英國炸壞的
德國總統：俄國侵略烏克蘭 粉碎戈巴契夫對歐洲夢想

德國總統：俄國侵略烏克蘭 粉碎戈巴契夫對歐洲夢想
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
沒裝備缺軍糧 俄兵曝「前線慘況」 打臉普亭視察完美假象？

沒裝備缺軍糧 俄兵曝「前線慘況」 打臉普亭視察完美假象？

熱門新聞

路透25日獨家報導，澳洲法院文件與公司紀錄顯示，在中國大陸工作過的前美軍飛官兼飛行教官達根在澳洲被捕，並面臨引渡至美國。根據他創辦的公司網站，達根在美國海軍陸戰隊駕駛獵鷹式噴射機，還是一位空戰教官。資料照片。（美聯社）

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

2022-10-25 08:15
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

2022-10-24 21:36
衛報報導，一項新的全球調查顯示，在過去4年「中國的國際聲譽迅速惡化」，尤其是在西方國家，調查並顯示，若北京當局試圖以武力占領台灣，有一大部分民意支持對台灣提供「某種形式的國際支援」。(美聯社)

中國全球聲譽急劇下降 新調查：全球多國願支援台灣

2022-10-23 21:33
維珍澳洲航空的社群媒體民調顯示，在超過7500位接受調查的投票網友中，只有0.6%偏好中間座位。67%偏好靠走道的座位，34%則投給靠窗的位置。示意圖。（路透 / Alamy / Christian Heinz）

搭飛機沒人愛中間座位 航空公司出奇招抽獎吸客

2022-10-26 05:37
調查網站揭露，俄羅斯近日空襲烏克蘭，背後有俄軍秘密團隊協助。圖為基輔車輛10日遭俄軍飛彈擊中起火燃燒。路透

俄飛彈狂轟烏克蘭 調查媒體發現背後有俄軍秘密團隊

2022-10-25 16:27

超人氣

更多 >
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝

馮小剛疑全家「潤」美國 洛杉磯「穿拖鞋送客」豪宅曝
影／至少146死150傷 首爾萬聖節派對驚傳踩踏

影／至少146死150傷 首爾萬聖節派對驚傳踩踏