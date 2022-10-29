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三度挑戰終於贏了 日本最多同名同姓獲金氏紀錄

中央社東京29日綜合外電報導
178個同名同姓的田中宏和(Tanaka Hirokazu)齊聚一堂，成功刷新金氏世界紀錄。(美聯社)
178個同名同姓的田中宏和(Tanaka Hirokazu)齊聚一堂，成功刷新金氏世界紀錄。(美聯社)

日本一群名為田中宏和的人為了挑戰金氏世界紀錄，歷經兩度失敗，今年以姓名發音Tanaka Hirokazu成功聚集178人同場，改寫美國人創下的164人同名同姓同場金氏世界紀錄。

日本共同社報導，日本東京都澀谷區今天舉辦姓名發音為Tanaka Hirokazu的同名同姓聚會，共有178人到場，改寫美國主持人瑪莎史都華（Martha Stewart）在2005年創下164名瑪莎史都華同場的金氏世界紀錄（Guinness World Records）。

每日新聞報導，今天是Tanaka Hirokazu同名同姓聚會繼2011年、2017年後第3度挑戰，總算如願以償。

今天聚會由讓姓名為Tanaka Hirokazu的人相互交流為目的所成立的「田中宏和之會」（田中宏和為Tanaka Hirokazu的日文漢字之一）所主辦。

根據金氏紀錄世界認定方的規定，只要姓名讀音一致就能挑戰世界紀錄，但「田中宏和之會」過去兩次挑戰都是以日文漢字皆為「田中宏和」的人為主。

會中最高齡的成員、88歲田中宏和說，一定要在活著的時候成為世界第一，所以鬆綁挑戰條件只要發音同為Tanaka Hirokazu即可，呼籲同名同姓者共襄盛舉。

擔任代表理事的53歲田中宏和說，2010年向金氏世界紀錄總部申請這項世界紀錄時，對方回說目前沒有這個項目，但如果能集合50位同名同姓的話，就能認定為世界紀錄。

結果2011年首度挑戰時共有67位田中宏和齊聚一堂，但金氏世界紀錄方面人員調查得知，在此之前已有瑪莎史都華紀錄；第2次挑戰時的2017年秋天正好碰到颱風，只有87人到場。本來想在2020年第3度挑戰，結果因疫情作罷。

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