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狗「叼人頭」到處晃影片瘋傳 墨西哥警方證實黑幫斬首

聯合新聞網／ 即時報導
墨西哥薩卡特卡斯州有流浪狗叼著一顆人頭閒晃，後續被警方證實為黑幫或販毒集團所為。（取材自Twitter）
墨西哥薩卡特卡斯州有流浪狗叼著一顆人頭閒晃，後續被警方證實為黑幫或販毒集團所為。（取材自Twitter）

墨西哥薩卡特卡斯州近期傳出分屍案，有民眾目睹流浪狗晚間在街上遊蕩時，叼著一顆人頭四處走動，該影片也被分享至網路瘋傳，引起轟動。事後，當地警方獲報證實，死者死於本月26日，該命案與黑幫、販毒集團有關。

有民眾近期在推特上分享一段「狗叼人頭」的影片，只見流浪狗嘴裡叨的人頭，疑似是男性死者，臉上還有鬍渣，影片一出後，不少地方民眾也對當地治安表示憂心，更有人要總統為此下台。

根據「Urgente 24」報導，警方獲報後發現，該人頭原本棄置在蒙特埃斯科韋多鎮某家銀行ATM外，人頭旁還留有字條，該字條疑似是黑幫或販毒集團的緊告，內文與美國緝毒組的通緝對象內梅西奧（Nemesio Oseguera）有關。

內梅西奧領導的販毒組織控制著墨西哥32個州和首都的毒品，在薩卡特卡斯州經常傳出黑幫和販毒集團的糾紛，事前已傳出多次肢解案件，凶手也曾用留字條方式，恐嚇對方陣營。

警方目前已取回人頭，不過法醫專家仍無法確定身份，由於事發地鄰近住宅區僅有幾米之遙，因此地檢署和檢方仍在積極調查中。

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