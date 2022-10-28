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加強能源安全 波蘭交由西屋建設首座核電廠

中央社／華沙28日即時報導
美國西屋公司將在波蘭建設新核電廠。圖為西屋公司2018年在中國參加展覽的照片。（路透）
美國西屋公司將在波蘭建設新核電廠。圖為西屋公司2018年在中國參加展覽的照片。（路透）

波蘭與俄羅斯的關係因烏克蘭議題而趨於緊張，為了加強能源安全，波蘭今天宣布交由美國的西屋公司（Westinghouse）建造國內首座核電廠。

法新社報導，西屋擊敗法國電力集團（EDF）、韓國水力核能電力公司（KHNP）等競爭對手，拿下價值數十億歐元的合約，但波蘭表示，未來可能還有其他與核子有關的標案。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在推特（Twitter）上寫道：「我們證實，我們的核能計畫將採用西屋可靠、安全的技術。」

莫拉維茨奇表示，這項決定將於11月2日於華沙舉行的內閣會議上正式通過。

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）對波蘭的聲明表達歡迎，她在推特上寫道：「為了後代子孫，這是強化我們與波蘭關係的重大一步。」

她在一段影片中說：「我認為這向俄羅斯發出一個明確訊息：大西洋聯盟團結一致，使能源供應多樣化…並抵制俄羅斯將能源武器化的手段。」

葛蘭何表示，波蘭選擇交給西屋的合約，是「他們400億元核子計畫的第一部分」，但沒有具體說明投資總額。

一名不願透露姓名的美國高階政府官員僅說，這筆交易價值「數十億元」，將創造「數以千計的高薪工作」。

這名官員說：「這是一筆大交易，因為這不僅是一項商用能源計畫，也關乎我們如何定義未來數十年相互依存的安全。」

俄羅斯 推特 投資

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