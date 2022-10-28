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蕭茲訪中前大釋善意 擬批准中資收購德晶片工廠　

記者葉文義／即時報導
德國「商報」報導，德國將擬批准中資企業收購德國半導體技術公司埃爾默斯（Elmos）的晶片生產工廠。（取材自新華網）
德國「商報」報導，德國將擬批准中資企業收購德國半導體技術公司埃爾默斯（Elmos）的晶片生產工廠。（取材自新華網）

繼批准中國國營企業中遠集團收購漢堡港一座碼頭的24.9%股份後，德國「商報」（Handelsblatt）最新引述政府消息來源稱，德國還擬批准中資企業收購德國半導體技術公司埃爾默斯（Elmos）的晶片生產工廠。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）計畫於11月4日到中國進行正式訪問。出訪前夕，不僅批准中資入股漢堡港碼頭案，還將批准中資企業收購晶片廠，釋出不少善意。

中國外交部發言人汪文斌昨（28）日晚間證實，應中國國務院總理李克強邀請，德國總理蕭茲將於11月4日對中國進行正式訪問。

蕭茲此行預計將與中國國家主席習近平會晤，他也將是新冠疫情爆發以來首位訪問中國的G7領導人。

26日，德國政府舉行內閣會議，同意中遠集團入股德國漢堡港貨櫃碼頭。作為妥協方案，中遠集團獲准持有漢堡港「福地」貨櫃碼頭24.9%的股份，而非此前計畫的35%。

德國「焦點」周刊就此事刊文稱，美國正在向德國施壓，要求德國改變對華政策，但德國不應只追隨美國的步伐，而應捍衛自己的利益。

此外，據香港01引述德媒報導，德國經濟部正在審查將埃爾默斯晶片工廠出售給北京賽微電子集團的瑞典子公司Silex的事宜，並表示預計未來數周將獲得批准。

成立於1984年的埃爾默斯，是位於德國西部多特蒙德（Dortmund）的半導體產品製造商，主要為汽車行業提供特定應用的集成電路。

去年12月，賽微電子曾發布公告稱，其全資子公司Silex擬以8450萬歐元（約8489萬美元）收購該汽車晶片製造生產線。今年8月，埃爾默斯亦曾宣布，交易將如期獲得批准。

德國 晶片 蕭茲

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