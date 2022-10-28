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加拿大台裔女警殉職 家人追憶天生仗義性格溫暖

中央社／溫哥華28日專電
加拿大卑詩省本拿比市台裔女警楊子信，日前在執行公務時被刺傷死亡。（取自皇家騎警網站）
加拿大卑詩省本拿比市台裔女警楊子信，日前在執行公務時被刺傷死亡。（取自皇家騎警網站）

加拿大台裔女警楊子信（Shaelyn Yang）因公殉職，家人難抑悲慟情緒婉拒採訪，28日首度發出中英文聲明回憶楊子信天生仗義、熱情溫暖的性格，彷彿一生就是為榮膺皇家騎警志業而做準備。

楊子信18日到大溫哥華地區本拿比市（City of Burnaby）的一處公園處理無家可歸者露宿問題，未料遭到韓裔嫌犯咸鍾元（Jongwon Ham，音譯）刺死，震驚社會各界。

楊父20日從台灣抵達加拿大處理後事，28日首度發聲明，追憶楊子信5歲起陸續學習跆拳道、劍道、巴西柔術和踢拳道（Kickboxing，另譯：自由搏擊）。在擔任志工期間，確立了加入加拿大皇家騎警（RCMP）的職志。「在她熱愛的工作上奉獻了生命，就某種意義而言，是一種幸福」。

加拿大皇家騎警全權負責楊子信的葬禮規劃，訂於11月2日於列治文（Richmond）奧林匹克橢圓速滑館（Richmond Olympic Oval）舉行。

楊父感謝加拿大政府和皇家騎警體貼周到的接待，給予她「哀榮備至的安排」，希望「子信的付出，可以讓這個世界變得更好一點」。

家人聲明全文如下：

「楊子信是在很小的時候來到加拿大，她的求學和成長都是在大溫哥華區度過，她深深關懷 這片養育她成長的土地和社區。

子信溫暖仗義，熱情勇敢，彷彿天生具有振作他人的能力。她機智幽默，有她在的地方，總是笑聲不斷，能量飽滿。她珍愛家人，生日、過節，總不忘傳給我們祝福的訊息。身雖遠，心相繫。雖然分別台灣、加國兩地，她的貼心，讓人不覺遠離。以前她放假回來看我們，華山文創、九份老街、逢甲夜市、台南小吃都是她很愛的地方，可惜我們再也無法歡樂相聚了，真是說不出的遺憾。

她熱愛皇家騎警的這份工作，回想起來，彷彿一生都是在為此一志業作準備。她5歲學跆拳道、後來也學習劍道，巴西柔術和Kickboxing。在擔任志工期間，確立了加入RCMP的職志，經過嚴格的訓練，終於成就了這個夢想，成為RCMP的一員。（我們在她入訓時 觀看了YouTube上的RCMP訓練影片，才知道這有多不容易。）

她在她熱愛的工作上奉獻了生命，就某種意義而言，是一種幸福。我們雖然不捨，但深信以她對工作的認真執著，應該不會後悔這樣的決定。我們身為她的家人，以她為榮。願她在為這她熱愛的世界燃燒完全部的自己之後，能安息於光與愛之中。

謝謝這段時間來自各界的關心，有很多朋友、民眾表達他們的悼念與支持，以及愛與祝福，我們都有收到，也為此深深感激。我們也謝謝她RCMP的同僚們在與她共事的期間，給予她的友誼及扶持，這是子信一生很寶貴的禮物。也謝謝RCMP體貼周到的接待，並給予她這份哀榮備至的安排。我們想對加拿大政府，RCMP和她的同事、朋友、以及各界關懷她的朋友們，致上深深的謝意。

如果子信的付出，可以讓這個世界變得更好一點，讓大家彼此更相愛關懷一些，相信她也會覺得此生不虛此行了！謝謝！感恩！

另外 此刻的我們正經歷著無比艱難的時刻，盼請各位媒體朋友諒解，我們將不接受任何採訪。這份文字是我們唯一的聲明。感謝。」

加拿大卑詩省本拿比市台裔女警楊子信，日前在執行公務時被刺傷死亡。圖為21日她的騎...
加拿大卑詩省本拿比市台裔女警楊子信，日前在執行公務時被刺傷死亡。圖為21日她的騎警同僚在皇家騎警總部外向她的棺木致敬。（美聯社）

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