土耳其不可或缺 德媒解析西方仍需北約黑羊

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）。美聯社

俄烏衝突以來，土耳其親俄立場多次引發美國疑慮。瑞典和芬蘭為求自保申請加入北約 ，土耳其再次不與西方陣營同調，因國安考量攔阻；但對西方而言，土耳其仍是不可或缺的「北約黑羊」。

德國 之聲（DW）26日報導，土耳其盼在全球舞台扮演更重要的角色之際，對西方夥伴也日益祭出咄咄逼人的民族主義言論。土耳其身為歐洲聯盟（EU）候選國，雖然並非西方「想要的樣子」，仍是世界政壇的重要參與者，西方國家也在多面向得靠土耳其。

對此，德國之聲列出5點說明，首先土耳其與俄羅斯及烏克蘭 關係佳，在國際場域屬稀有特質。烏克蘭戰爭對國際社會而言具有多重意義，對土耳其來說，戰事提供外交機遇。西方國家對與俄羅斯對話並不熱衷，因此在俄國入侵烏克蘭的頭幾天，土耳其已經成為交戰雙方無可取代的調人。

烏克蘭是小麥、大麥、玉米及葵花油的主要供應國之一，出口因戰事受阻，嚴重影響全球糧食安全。在土耳其及聯合國（UN）斡旋下，俄羅斯7月與烏克蘭於伊斯坦堡達成穀物出口協議。此外，直到今天，就交戰方未來可能的和談地點而言，土耳其仍是最合理選項。

土耳其重要性之二，德國之聲指出，在北大西洋公約組織（NATO）30個會員國中，土耳其擁有僅次於美國的第2大軍隊，並位處北約防禦體系東南翼，成為提供安全保障的主力。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，促使瑞典和芬蘭5月申請加入北約。由於一旦有國家決定申請入會，北約30個會員國必須一致同意發出正式邀請，土耳其因國安疑慮攔阻，北約遲遲未能落實1990年代中期以來最重大的擴張行動。

瑞典新總理克里斯特森（Ulf Kristersson）上週致函土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan），要求就相關問題舉行會議。雙方將在土耳其會晤。

經濟實惠的國防產品則是土耳其另一不可小覷之處。報導說，土耳其國防產業重要性日益增加，直接牽涉西方利益。

土耳其拜拉克塔TB2（Bayraktar TB2）武裝無人機於多次戰役中證明自身實力。根據德國武裝部隊智庫BAKS2021年報告，土耳其無人機在卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）衝突發揮決定性作用。

土耳其無人機也在烏克蘭戰爭產生影響，據稱持續協助烏軍保衛領土免受俄軍進犯。烏克蘭民眾籌資為武裝部隊添購新無人機時，拜卡科技（Baykar Technology）免費將無人機贈與「愛國的烏克蘭人民，以實現他們的目標」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月授予拜卡科技營運長拜拉克塔（Haluk Bayraktar）一級功績勳章以感謝馳援。

對無法負擔昂貴軍事裝備或研發、正尋找替代方案的國家來說，低成本的拜卡無人機使土耳其成為獨一無二的合作夥伴。根據德國國際暨安全研究所（German Institute for International and Security Affairs）近期報告，非洲軍購量猛增，使土耳其成為非洲大陸重要性不斷上升的武器供應國。

德國之聲指出，土耳其另一重要性在於接納大批有意前往歐洲的難民。土耳其與歐洲南部及東部許多國家接壤，這不僅讓土耳其能在歐洲國防，也能在歐盟軟肋，也就是移民政策面向施力。

厄多安過去曾多次毫不猶豫地以「敞開大門」威脅歐盟、德國及其他歐洲國家，這在技術層面意味著難民可以進入歐洲。土耳其與歐盟於2016年簽署難民協議，歐盟承諾提供60億歐元（約60億美元）財政援助，換取土耳其協助遏止難民進入歐洲。客觀而論，土耳其威脅策略奏效。

此外，旅德的土耳其人也增加安卡拉影響力。德國之聲表示，2018年土耳其大選後，「逾60%在德土耳其人投票支持厄多安」成為許多德國報紙頭條。實際上，德國的土耳其社群有相當一部分成員認同或同情土耳其政府。

這也牽涉到德國境內安全。德國聯邦憲法保護局（Office for Protection of the Constitution）指出，德國受到多種激進意識形態威脅，政府除了觀察伊斯蘭組織外，也關注極端民族主義團體灰狼、同情庫德工人黨（PKK）者及左翼極端組織。土耳其境內事態發展影響這些組織間的互動，在某些情況下，土耳其政府對灰狼等團體有著直接影響力。