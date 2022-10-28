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中國警僑海外服務站涉違法 愛爾蘭政府勒令關閉

中央社都柏林28日綜合外電報導
愛爾蘭政府勒令首都都柏林市中心的中國「福州警僑事務海外服務站」關閉。圖為北京街頭掛的中國國旗。
愛爾蘭政府勒令首都都柏林市中心的中國「福州警僑事務海外服務站」關閉。圖為北京街頭掛的中國國旗。

愛爾蘭政府在人權組織的壓力下，已經勒令要首都都柏林市中心的中國「福州警僑事務海外服務站」關閉。

英國廣播公司（BBC）報導，「福州警僑事務海外服務站」今年稍早設立在都柏林卡培爾街（Capel Street），這個服務站與其他中國機構共用一棟辦公樓。

中國當局宣稱，這間服務站為在愛爾蘭的中國公民提供各種服務，其中包括更換駕照

然而，國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）今年9月發表的一份報告稱，中國在外國設立的這些服務站勸服23萬移民返回中國，其中有些人還面臨刑事指控。

報告還指出，中國在世界各地的行動「規避了正式的警察與司法合作，違反國際法治，且可能涉及以非法方式建立平行警務體制，侵犯第三國的領土完整」。

中國大使館則否認在都柏林有任何不當行為。

愛爾蘭外交部26日表示，未接獲中國當局尋求許可准予設立這個「警局」。外交部還稱，已向中國當局提起此事，並要求他們關閉並停止卡培爾街「警局」的行動。

中國政府宣稱，已經遵守這項要求。

中國政府還被控在荷蘭設立至少兩個未經申報的「警局」。荷蘭媒體發現的證據表明，這些承諾提供外交服務的所謂海外服務站，正被用來試圖讓位於歐洲的中國異議人士噤聲。

荷蘭外交部發言人稱，這類非官方警察哨所的存在並不合法。中國外交部則否認荷蘭的指控。

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