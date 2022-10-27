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美商務部官員：盟國即將限晶片製造設備出口中國

五角大廈公布國防戰略 指中國為最大威脅

德媒：德國打算批准晶片商Elmos售予中資企業

中央社／柏林27日即時報導
德國「商務日報」（Handelsblatt）27日引述政府消息人士披露，德國政府打算批准中國收購位於多特蒙德的晶片製造商Elmos。（取材自Elmos官網）
德國「商務日報」（Handelsblatt）27日引述政府消息人士披露，德國政府打算批准中國收購位於多特蒙德的晶片製造商Elmos。（取材自Elmos官網）

德國「商務日報」（Handelsblatt）今天引述政府消息人士披露，德國政府打算批准中國收購位於多特蒙德的晶片製造商Elmos。

報導指出，德國經濟部正審查Elmos將晶片廠售予瑞典晶片商Silex的交易，而Silex是北京賽微電子（Sai Microelectronics）控股的子公司，預料收購案會在幾周內通過。商務日報認為，這代表聯邦政府未採納德國情報機構的意見。

德國經濟部暫未回應相關詢問；Elmos公司也不願置評。

Elmos去年12月時同意以約8500萬歐元（約8564萬美元）的淨收購價將多特蒙德的汽車晶片製造產線售給 Silex。

法新社也引述消息人士指出，儘管情治機構表達憂心，但德國政府正對一宗地方晶片廠出售給中資企業的交易進行審查。

不願具名的政府官員告訴法新社，他們正在評估將設於德國西部多特蒙德（Dortmund）的Elmos出售給瑞典Silex公司。

官員說：「確在進行投資審查相關程序。相關審查作業已展開，尚在進行中。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）下週將前往中國，成為2019年11月以來第一位訪中的歐盟國家領袖。這項收購映證德國內閣裡聯合執政的小黨與情報官員，對關鍵基礎建設和智慧財產落入外國手中的憂慮日增。

有別於近期對其他具爭議性收購審慎以對，由於Elmos公司擁有的技術並非最先進，蕭茲和經濟部傾向核准這宗併購案。

「商務日報」報導，德國國內安全監察機構「聯邦憲法保護局」（Office for the Protection of the Constitution）反對這項收購，稱中國掌控關鍵產能足以讓北京對德國施壓。

Elmos主要是生產汽車晶片與零件。

德國聯合政府昨天批准一家中國企業入股漢堡（Hamburg）港一個碼頭，儘管內閣不少反對聲音，蕭茲未以安全疑慮為由阻擋入股案。

經政府內部妥協後，中國國有企業中國遠洋運輸公司（COSCO）獲准收購經營漢堡港口碼頭的漢堡港口與物流公司（HHLA）「低於25%」股權。

德國和歐盟夥伴近年來對中國投資敏感技術和其他領域更加留意，並保留對併購交易的否決權。

德國 晶片 蕭茲

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