泰國跨性別媒體大亨 收購環球小姐選美主辦單位

泰國媒體大亨、跨性別維權人士安妮．賈卡彭的JKN全球集團宣布，以2000萬美元收購環球小姐選美比賽主辦單位。(路透)

泰國 媒體大亨、跨性別維權人士安妮．賈卡彭的JKN全球集團宣布，以2000萬美元收購環球小姐選美比賽主辦單位。

法新社報導，安妮．賈卡彭（Anne Jakapong Jakrajutatip）是JKN全球集團（JKN Global Group）執行長，同時也是泰國版「決戰時裝伸展台」（Project Runway）的主持人。

根據集團昨天發布的聲明，她將成為完全掌有環球小姐選美組織（Miss Universe Organization）的首位女性老闆。

環球小姐選美比賽擁有70年歷史，前老闆包括前總統川普（Donald Trump），但這項選美常被批評對女性的觀點太過時。

安妮．賈卡彭發布聲明表示，收購環球小姐選美組織是一個「發展品牌」的機會，並告訴記者希望藉此提升泰國在海外的形象。

她在曼谷說道：「我希望能藉此發展泰國的軟實力，吸引更多觀光 客來到我們的國家。」

她在臉書（Facebook）發文指出，感謝粉絲對這項選美比賽的熱愛與支持，「我們不僅將傳承這項比賽，繼續為來自不同背景、文化和傳統的熱情參賽者提供平台，也會替下一代延續發展這個品牌」。

環球小姐選美組織的執行長艾默瑞奇（Amy Emmerich）和總裁許卡特（Paula Shugart）都將維持原職務。

下一屆環球小姐選美預計於明年1月在紐奧良市（New Orleans）舉行。