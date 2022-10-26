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普亭料將在G20利用聯合國穀物協議作為籌碼

中央社倫敦26日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

一位了解穀物談判的歐洲外交官告訴路透，俄羅斯總統普亭恐將利用聯合國斡旋的黑海穀物協議可能延長，作為取得籌碼並主導下個月20國集團（G20）峰會的一種方式。

路透報導，在允許烏克蘭穀物經由黑海出口的協議於11月19日到期之前，俄羅斯官員一再宣稱協議存在嚴重問題。

不過一位因話題敏感而要求不具名的歐洲外交官表示，普亭（Vladimir Putin）將出席11月15日在印尼度假勝地峇里島（Bali）舉行的G20峰會

克里姆林宮尚未確認普亭將出席峰會，拒絕對此發表評論。普亭於10月14日曾說，他尚未作最後決定。

普亭若決定赴會，將是他自2月24日俄烏戰爭爆發以來，首次與美國總統拜登和其他主要西方國家領袖一起參加重要全球峰會。

這位歐洲外交官說：「穀物協議將是這次G20峰會的核心，每個人都將試圖說服普亭予以延長，本質上是為了讓協議期限延後。」

「這是俄羅斯人在G20峰會上掌控局面的一種方法，但穀物協議期限延長不會花他們半毛錢。」

聯合國斡旋的穀物協議對糧食市場非常重要：它允許從世界上最大的穀物出口國之一烏克蘭出口穀物，由於俄羅斯入侵，這類出口曾經停止。

自7月22日達成協議以來，已有數百萬噸玉米、小麥、向日葵產品、大麥、油菜籽和大豆從烏克蘭的黑海港口運出。

這位外交官說，在G20峰會上，各國領袖會敦促普亭延長協議。最終，俄羅斯會允許協議延長4個月甚至更久。他說：「俄羅斯會把事情推到瀕臨破局，但他們會予以延長，因為他們不想因終結穀物協議而面對國際譴責。」

普亭 俄羅斯 G20峰會

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