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西班牙服飾品牌Zara退出俄國 出售當地事業

中央社馬德里25日綜合外電報導
西班牙服飾品牌Zara母公司Inditex繼7個月前抵制俄羅斯入侵烏克蘭、暫停俄國業務後，今天宣布將出售它們在俄國的所有店面。歐新社
西班牙服飾品牌Zara母公司Inditex繼7個月前抵制俄羅斯入侵烏克蘭、暫停俄國業務後，今天宣布將出售它們在俄國的所有店面。歐新社

西班牙服飾品牌Zara母公司Inditex繼7個月前抵制俄羅斯入侵烏克蘭、暫停俄國業務後，今天宣布將出售它們在俄國的所有店面。

法新社報導，Inditex在聲明中表示，它們已取得「初步共識」，將它們俄羅斯的業務出售給在零售和房地產產業有著商業利益的Daher集團。

Inditex說：「這項交易代表Inditex在俄羅斯終止營運。」

「若未來Inditex認為環境允許集團品牌重回這個市場，Inditex和Daher集團可以選擇以透過經銷協議的方式進行合作。」

俄羅斯是Inditex僅次西班牙的最大市場之一，占公司銷售額的10%，但俄羅斯2月底入侵烏克蘭之後，Inditex追隨包括其主要競爭對手海恩斯莫里斯公司（H&M）在內的西方品牌腳步，於3月決定關閉它們在俄國的502間門市和網路商店。

一名未獲授權公開發言的消息人士告訴法新社，總部在阿拉伯聯合大公國的Daher集團是Inditex在中東的經銷商。

Inditex於2022年上半年淨利達18億歐元，較去年同期增加了41%。

Inditex表示，新門市的開展與網路商店銷售額攀升，都有助於抵銷了在俄羅斯的損失。

俄羅斯 俄國 烏克蘭

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