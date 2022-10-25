退役飛官前往中國 傳部分為英蒐集解放軍機密

圖為英國空軍飛行員在卡塔參加活動。(Getty Images)

英國 小報「每日快報」（Daily Express）報導，英國政府所在地白廳（Whitehall）消息人士昨晚透露，受重金誘惑前往中國的英國皇家 空軍退役飛行員中，有些人同時肩負為英國收集中國軍事機密的任務。

英國廣播公司（BBC）日前報導，英國國防部表示，約有30名英國退役軍事飛行員前往中國，將自己的專業知識傳授給中國人民解放軍 、替中國培訓軍人。

中國試圖獲取北大西洋公約組織（Nato）高速戰機和策略訊息的消息傳出後，大眾強烈抗議。英國政府日益憂心，卻也無力結束中國這項訓練計畫，因為這項計畫並未違反英國法律。

不過消息人士宣稱，英國安全機構未坐視不管，他們接觸一小群已簽署多達24萬英鎊（約888萬新台幣）合約的西方飛行員，要求他們「扮演雙重角色」，這是一項虛實並用的騙術策略。

這群來自不同國家的飛行員，並非訓練有素的情報人員，儘管已退役多年，他們同意協助。

安全人員不想增添這項任務固有的風險，指示他們不要冒險。主意是利用他們待在中國的時間，評估所收集的資訊。他們中許多人在中國待了幾個月。

不是所有努力都取得成果。有些人分配到消息人士所稱的「平凡無奇」任務，幾乎接觸不到機密資訊。

有些人則較為幸運，負責訓練中國人民解放軍空軍一些最新型、最先進戰機的飛行員。

參與任務的英國皇家空軍退役飛行員，據稱有駕駛旋風式戰鬥機（Tornados）和歐洲颱風戰機（Typhoons）的經驗，卻未有駕駛較新型F-35戰機的經驗，這意味沒有中國取得北約最新型匿蹤多角色戰鬥機機密的風險。

一位消息人士描述英國如何「以其人之道，還治其人之身」，對中國取得勝利，「這是相當空前的情況」。他也證實，參與任務的飛行員都已離開中國，任務結束。