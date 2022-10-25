烏克蘭控俄羅斯故意拖延船隻檢查 妨礙穀物出口

據JCC統計，自俄烏穀物出口協議於8月1日生效以來，烏國已出口超過850萬公噸的穀物與糧食至歐洲、中東，還有少量運往非洲地區。圖為裝滿玉米的貨船8月5日駛離烏克蘭港口。美聯社

烏克蘭 當局今天指控俄羅斯 故意拖延穀物出口協議下的船隻檢查程序，導致逾165艘從土耳其出發、準備載運穀物到國外的船隻遲遲無法抵達烏國港口，進而威脅全球糧食安全。

法新社報導，烏國外交部批評，俄國檢查人員「一直嚴重拖延船隻檢查程序…導致超過165艘貨船在博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）附近大排長龍，而且數字與日俱增」。

烏國外交部強調：「我們有理由相信，俄羅斯之所以拖延穀物出口協議下的船隻檢查工作，是出於政治動機。」

烏國還指控，俄羅斯蓄意阻礙烏國穀物發貨，此類行動「破壞全球糧食安全，尤其是對南半球地區」。

據烏國說法，延誤已導致基輔無法額外出口300萬噸穀物，約1000萬人的糧食安全因此受到威脅。

位於土耳其伊斯坦堡、負責監督協議執行狀況的聯合協調中心（Joint Coordination Centre，JCC）也在今天深夜發布聲明，證實發生延誤狀況，但未將責任歸咎任何一方。

JCC擔憂，延誤狀況恐導致供應鏈 和港口營運中斷。

JCC發言人告訴法新社，目前有170多艘船隻在博斯普魯斯海峽等待前往烏國港口裝載糧食。

據JCC統計，自俄烏穀物出口協議於8月1日生效以來，烏國已出口超過850萬公噸的穀物與糧食至歐洲、中東，還有少量運往非洲地區。