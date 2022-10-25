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中遠海運擬入股漢堡港碼頭 傳德國政府擬批准

記者葉文義／即時報導
英媒報導，德國政府將批准中遠海運港口公司入股德國漢堡港貨櫃碼頭。(新華網)
英媒報導，德國政府將批准中遠海運港口公司入股德國漢堡港貨櫃碼頭。(新華網)

中國國營企業中國遠洋海運集團的子公司中遠海運港口（Cosco Shipping Ports）擬入股德國漢堡港（Port of Hamburg）貨櫃碼頭。英國媒體25日引述政府消息人士稱，德國政府擬批准該案，但會降低收購的股權比率。

彭博同日報導，德國政府已接近達成妥協方案。

香港01引述英媒報導稱，德國政府正討論折衷方案，內容包括批准中遠海運港口收購漢堡港貨櫃碼頭托勒羅爾特（Tollerort）的24.9％股權，中遠海運港口原本欲收購35％股權。

消息人士指出，德國經濟部和外交部反對批准中遠海運港口入股，即使以較低股權比率入股，這兩個部門也反對這項投資計畫。

據原本的投資計畫，中遠海運港口2021年同意以6500萬歐元（約6409.6萬美元）的價格，向德國物流公司HHLA收購托勒羅爾特的35％股權。

《德國之聲》24日引述德國公共廣播聯盟（ARD）的報導指出，德國經濟部、內政部、國防部、交通部、外交部、財政部一致反對中資入股漢堡港，但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則支持此事。

與此同時，蕭茲21日公布他將在11月訪問中國的消息，並會率領一個政府代表團。

德國《商報》（Handelsblatt）21日引述消息稱，歐盟委員會警告德國，若德國政府批准這投資計畫，與漢堡港業務有關的敏感資訊可能會落入中國手中。對此，中國則促請德國不要將投標政治化。

德國 投資 蕭茲

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