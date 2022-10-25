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蘇納克就任英相 世界領袖致意

中央社巴黎25日綜合外電報導
英國今年以來第3位首相蘇納克（Rishi Sunak）今天就職，成為擔任這項職務的首位有色人種，並且收到了世界各國領導人的致意。美聯社
英國今年以來第3位首相蘇納克（Rishi Sunak）今天就職，成為擔任這項職務的首位有色人種，並且收到了世界各國領導人的致意。美聯社

英國今年以來第3位首相蘇納克（Rishi Sunak）今天就職，成為擔任這項職務的首位有色人種，並且收到了世界各國領導人的致意。

路透和法新社報導，美國總統拜登對蘇納克表示祝賀，拜登在推特貼文說，「我期待和您攜手，在對全球安全繁榮攸關重大的問題上擴大兩國合作，包括對烏克蘭繼續提供堅定支持」。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群平台發文說，他希望蘇納克能「成功克服英國和整個世界如今面臨的一切挑戰」；並說，他「準備繼續加強烏、英戰略夥伴關係」。英國多月來是最堅定支持烏克蘭抗俄的國家之一。

法國總統馬克宏在推特寫說：「我們將一同繼續努力，以應對此刻的挑戰，包括烏克蘭戰事及其對歐洲和全世界造成的諸多後果。」

義大利新任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，她「渴望與（蘇納克）和他的內閣合作因應共同挑戰，並維護我們共同的自由和民主價值觀念」。

歐洲聯盟主管英國脫歐後對英關係的官員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，「正面的歐盟對英關係具有戰略重要性」；並誓言努力建立「充分遵守雙邊協議的夥伴關係」，包括有關北愛爾蘭與歐盟會員國愛爾蘭邊界爭議的協議。

俄羅斯政府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則表示：「我們認為，在可預見的未來，英、俄關係沒有任何正面改變的先決條件、理由或希望。」

烏克蘭 英國 拜登

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