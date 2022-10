蘇納克二度叩關成英首相 前高盛分析師肩負救經濟重任

英國前財相蘇納克(Rishi Sunak,左)今天出線成為保守黨新黨魁,確定接任首相。美聯社

在英國 前首相強生退選後,42歲前財相蘇納克今天在無人競爭情況下成為保守黨魁,出任下任英國首相,成為英國在不到2個月以來的第3位首相。

今年稍早,當蘇納克(Rishi Sunak)和特拉斯(Liz Truss)競選保守黨魁與首相時,他的競選團隊為他設計了很簡單的口號:「準備好迎接里希(蘇納克)了。」然而,當時他們得到的答案是:「不,抱歉。」

但現在,這名前高盛集團(Goldman Sachs)分析師即將成為英國首位印度 裔首相。

這名曾擔任對沖基金經理的富豪即將面對史上最具挑戰性的困境,在能源、糧食價格與房貸利率飆升的情況下,肩負透過大幅削減開支重建英國財政信譽的任務。

蘇納克還要率領在過去數個月陷入一場又一場危機的保守黨。這個政黨因為意識形態嚴重分裂,而英國對於政治人物的作為愈來愈怒火中燒。

他23日宣布參選時說:「英國是一個偉大的國家,但我們正面臨一場嚴重的經濟危機。」

除了強生,原本也有意角逐黨魁位子的保守黨籍下議院領袖摩丹特(Penny Mordaunt)也在最後一刻決定退出。獲得過半黨籍議員支持的蘇納克因而自動登上黨魁之位,並將成為首相。

支持蘇納克的內政部次長夏普斯(Grant Shapps)告訴英國廣播公司(BBC)電視台:「他(蘇納克)完全沒有把一切視為理所當然,他整個早上依舊在與同僚對話。」

前內閣大臣賈維德(Sajid Javid)表達對蘇納克的支持並表示:「很顯然里希.蘇納克具備能夠迎接當前挑戰的條件-他是領導我們黨的正確人選」。

另一名保守黨議員威廉森(Gavin Williamson)在推特發文說,「他有才能、正直又謙遜,能率領我們有一個嶄新的開始,並穩步發展」。其他保守黨人也讚揚蘇納克的「適任」和「經濟遠見」。

花旗經濟學家納巴羅(Benjamin Nabarro)則說,他質疑政府是否被認可足以應付當前的經濟挑戰。政府首要任務是在31日拿出預算案,堵住公共財政的巨大黑洞。

不過,蘇納克的忠誠支持者指出,在今年夏天的上次黨魁選舉中,蘇納克得到最多國會同僚支持,而他當時提出的許多經濟想法,也被證明有先見之明。

批評者則稱,蘇納克在7月初辭去財相,是背叛了以前的老闆強生,結果導致內閣很快紛紛求去,強生最終下台。

正在加勒比海度假的強生22日緊急回國,原本被猜測也有參選意向。但強生昨晚表示,儘管獲得了足夠支持,但他理解到他無法有效地治理國家,「除非在議會取得黨內團結」。

蘇納克的家族在1960年代移民至英國。當時有許多英國前殖民地印度民眾來到英國,協助經歷第二次世界大戰的英國戰後重建。

他生於南安普敦(Southampton),母親是藥劑師,父親是英國國民保健署(NHS)的家庭醫師(GP)。祖父母則來自印度北部的旁遮普省(Punjab)。

蘇納克自牛津大學畢業後,前往史丹佛大學深造,也在那裡遇到妻子阿克莎塔.莫西(Akshata Murthy)。阿克莎塔的父親是IT業巨頭印福思科技公司(Infosys)共同創辦人納拉雅納.莫西(Narayana Murthy),被時代雜誌(Time)和CNBC譽為「印度IT業之父」。

蘇納克於2015年首次當選國會議員,此後在保守黨內逐步晉升。他支持英國脫歐,是強生推動離開歐盟的支持者之一。強生在2020年2月任命他為財政大臣時,英國大眾幾乎不曉得這號人物。

然而,這位英國史上第一位印度裔財政大臣令民眾為之著迷,成了耀眼的政壇新星。

強生因COVID-19疫情首次下令全英國封城時,蘇納克制定了一套大規模金融救援方案,保障數百萬工作崗位,為他贏得讚譽。他的吃外食救經濟(eat out to help out)計畫也取得巨大成功。蘇納克的聲望後來甚至超過他的老闆強生。

不過,蘇納克也有其罩門,他對數百萬人增稅,但他的富豪妻子阿克莎塔卻被揭露利用非居籍(non-domiciled)身分逃稅;以及他和強生一樣陷入「派對門」,因違反防疫規定被罰款。

在對中國態度上,蘇納克一向被視為對中國態度較「軟」,但他上次參選黨魁時表示,中國和中國共產黨對英國及全球安全繁榮構成「最大威脅」,將強硬抗中。

蘇納克當時表示,中國在英國竊取科技、滲透大學院校;在海外,中國為俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)對烏克蘭的法西斯侵略行動撐腰,包括購買俄羅斯石油,還企圖霸凌台灣等鄰居。

他主張關閉英國境內所有孔子學院,運用對內情報機構「軍情五處」(MI5)的資源,協助英國企業對抗中國的間諜活動,取法北大西洋公約組織(NATO)、建立壓制中國威脅的國際合作機制,嚴加防範中國取得具戰略敏感性的科技企業等關鍵英國資產。