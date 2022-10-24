蘇納克二度叩關成英首相 前高盛分析師肩負救經濟重任

英國前財相蘇納克（Rishi Sunak，左）今天出線成為保守黨新黨魁，確定接任首相。美聯社

在英國 前首相強生退選後，42歲前財相蘇納克今天在無人競爭情況下成為保守黨魁，出任下任英國首相，成為英國在不到2個月以來的第3位首相。

今年稍早，當蘇納克（Rishi Sunak）和特拉斯（Liz Truss）競選保守黨魁與首相時，他的競選團隊為他設計了很簡單的口號：「準備好迎接里希（蘇納克）了。」然而，當時他們得到的答案是：「不，抱歉。」

但現在，這名前高盛集團（Goldman Sachs）分析師即將成為英國首位印度 裔首相。

這名曾擔任對沖基金經理的富豪即將面對史上最具挑戰性的困境，在能源、糧食價格與房貸利率飆升的情況下，肩負透過大幅削減開支重建英國財政信譽的任務。

蘇納克還要率領在過去數個月陷入一場又一場危機的保守黨。這個政黨因為意識形態嚴重分裂，而英國對於政治人物的作為愈來愈怒火中燒。

他23日宣布參選時說：「英國是一個偉大的國家，但我們正面臨一場嚴重的經濟危機。」

除了強生，原本也有意角逐黨魁位子的保守黨籍下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）也在最後一刻決定退出。獲得過半黨籍議員支持的蘇納克因而自動登上黨魁之位，並將成為首相。

支持蘇納克的內政部次長夏普斯（Grant Shapps）告訴英國廣播公司（BBC）電視台：「他（蘇納克）完全沒有把一切視為理所當然，他整個早上依舊在與同僚對話。」

前內閣大臣賈維德（Sajid Javid）表達對蘇納克的支持並表示：「很顯然里希．蘇納克具備能夠迎接當前挑戰的條件－他是領導我們黨的正確人選」。

另一名保守黨議員威廉森（Gavin Williamson）在推特發文說，「他有才能、正直又謙遜，能率領我們有一個嶄新的開始，並穩步發展」。其他保守黨人也讚揚蘇納克的「適任」和「經濟遠見」。

花旗經濟學家納巴羅（Benjamin Nabarro）則說，他質疑政府是否被認可足以應付當前的經濟挑戰。政府首要任務是在31日拿出預算案，堵住公共財政的巨大黑洞。

不過，蘇納克的忠誠支持者指出，在今年夏天的上次黨魁選舉中，蘇納克得到最多國會同僚支持，而他當時提出的許多經濟想法，也被證明有先見之明。

批評者則稱，蘇納克在7月初辭去財相，是背叛了以前的老闆強生，結果導致內閣很快紛紛求去，強生最終下台。

正在加勒比海度假的強生22日緊急回國，原本被猜測也有參選意向。但強生昨晚表示，儘管獲得了足夠支持，但他理解到他無法有效地治理國家，「除非在議會取得黨內團結」。

蘇納克的家族在1960年代移民至英國。當時有許多英國前殖民地印度民眾來到英國，協助經歷第二次世界大戰的英國戰後重建。

他生於南安普敦（Southampton），母親是藥劑師，父親是英國國民保健署（NHS）的家庭醫師（GP）。祖父母則來自印度北部的旁遮普省（Punjab）。

蘇納克自牛津大學畢業後，前往史丹佛大學深造，也在那裡遇到妻子阿克莎塔．莫西（Akshata Murthy）。阿克莎塔的父親是IT業巨頭印福思科技公司（Infosys）共同創辦人納拉雅納．莫西（Narayana Murthy），被時代雜誌（Time）和CNBC譽為「印度IT業之父」。

蘇納克於2015年首次當選國會議員，此後在保守黨內逐步晉升。他支持英國脫歐，是強生推動離開歐盟的支持者之一。強生在2020年2月任命他為財政大臣時，英國大眾幾乎不曉得這號人物。

然而，這位英國史上第一位印度裔財政大臣令民眾為之著迷，成了耀眼的政壇新星。

強生因COVID-19疫情首次下令全英國封城時，蘇納克制定了一套大規模金融救援方案，保障數百萬工作崗位，為他贏得讚譽。他的吃外食救經濟（eat out to help out）計畫也取得巨大成功。蘇納克的聲望後來甚至超過他的老闆強生。

不過，蘇納克也有其罩門，他對數百萬人增稅，但他的富豪妻子阿克莎塔卻被揭露利用非居籍（non-domiciled）身分逃稅；以及他和強生一樣陷入「派對門」，因違反防疫規定被罰款。

在對中國態度上，蘇納克一向被視為對中國態度較「軟」，但他上次參選黨魁時表示，中國和中國共產黨對英國及全球安全繁榮構成「最大威脅」，將強硬抗中。

蘇納克當時表示，中國在英國竊取科技、滲透大學院校；在海外，中國為俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的法西斯侵略行動撐腰，包括購買俄羅斯石油，還企圖霸凌台灣等鄰居。

他主張關閉英國境內所有孔子學院，運用對內情報機構「軍情五處」（MI5）的資源，協助英國企業對抗中國的間諜活動，取法北大西洋公約組織（NATO）、建立壓制中國威脅的國際合作機制，嚴加防範中國取得具戰略敏感性的科技企業等關鍵英國資產。