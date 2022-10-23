應對中國軍力擴張 日本修改安保戰略聽取美前高官意見

美國前防部副部長的羅伯特·沃克。（百度百科照片）

日本 在修改安保戰略時聽取了美國前高官的意見，以應對中國軍力擴張。

據日本共同社報導，日本政府面向修改外交和安全政策長期指針日本《國家安全保障戰略》等，以如何應對持續擴張軍備的中國為主，向前美國高官等聽取了意見。美方指出了圍繞日美分工展開磋商的重要性。

聽取意見的對象是曾任美國防部 副部長的羅伯特·沃克和智庫專家。此舉在4至5月期間通過線上方式進行，旨在瞭解美方對修改文件的看法。日本政府在1至7月期間聽取了各方專家意見，這是其中一環。

美方就修改文件一事強調應特別考慮中國，並表示若決定擁有對敵基地攻擊能力，則「有必要提前明確日美分工」。

美方列舉日本防衛應設想的情景包括（1）直接受到彈道導彈攻擊、（2）在琉球群島（日本稱南西諸島）發生戰鬥、（3）通過海上封鎖對日施壓等。對於日方就打擊力提出的問題，美方強調「有必要以日美（的態勢）來考慮，而非日方單獨」。

美方還指出俄烏戰鬥中用到可精準打擊敵方的武器，認為「日本也有必要探討製造並擁有」，並主張稱戰鬥中最重要的要素是技術。