我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國全球聲譽急劇下降 新調查：全球多國願支援台灣

習近平三任總書記 華郵：挑戰國際秩序

中國全球聲譽急劇下降 新調查：全球多國願支援台灣

編譯張君堯／即時報導
衛報報導，一項新的全球調查顯示，在過去4年「中國的國際聲譽迅速惡化」，尤其是在西方國家，調查並顯示，若北京當局試圖以武力占領台灣，有一大部分民意支持對台灣提供「某種形式的國際支援」。(美聯社)
衛報報導，一項新的全球調查顯示，在過去4年「中國的國際聲譽迅速惡化」，尤其是在西方國家，調查並顯示，若北京當局試圖以武力占領台灣，有一大部分民意支持對台灣提供「某種形式的國際支援」。(美聯社)

衛報報導，一項新的全球調查顯示，在過去四年「中國的國際聲譽迅速惡化」，尤其是在西方國家，調查並顯示，若北京當局試圖以武力占領台灣，有一大部分民意支持對台灣提供「某種形式的國際支援」。

這項名為「YouGov-Cambridge Globalism Project」的調查發現，自2019年首次調查以來，中國的全球地位急劇下降，認為中國在世界上發揮正面作用的受訪者比例下降「多達一半」，此外還發現雖然世界其他地區對中國的看法明顯好於西方國家，但接受調查的25個國家中有20國的受訪者更喜歡美國作為主導世界的超級大國。

在過去4年中，波蘭對中國的好感度從46%下降到24%、法國則是從36%下降到17%、德國從30%下降到13%、丹麥從32%下降到11%，義大利從41%下降到24%、英國從35%下降到11%、印度從44%下降到23%，美國更是從27%下降到18%。

值得注意的是，各國對美國的正面看法顯著反彈、呈現「V 型狀況」，正面看法從2019年到2020年呈現下降，但隨後又回升並達到近2年新高。美國的領導力明顯變得更受歡迎，以德國為例：有62%的受訪者表示更喜歡美國而非中國作為世界政治中最強大的力量，2019年這一數據僅為43%，英國更是從52%升至67%。

此外，在絕大多數國家中，更多的人選擇美國而不是中國作為他們首選的超級大國，這削弱了北京被視為全球領導力替代來源的希望，奈及利亞有77%受訪者選擇美國為超級大國，只有15%選中國，印度的差距為69%比9%，墨西哥為48%比23%，巴西為59%比11%，希臘為45%比19%。

至於台海議題，約一半受訪國家皆認為「如果中國以武力吞併台灣，其他國家應向台灣提供幫助」 ，包括英國（51%）、澳洲（62%）、美國（52%）、瑞典（55%）、丹麥（51%）、印度（51%）、日本（55%）、肯亞（63%）和奈及利亞（60%）。

而其他國家，願意對台灣提供支援的也多於不支援，法國為38%比22%，德國為43%比27%，西班牙為38%比22%，波蘭為40%比15%。

這項調查的主任德瓦爾（Joel Rogers de Waal）指出「換句話說，公眾輿論反映兩種情緒的結合，可以預見的是人們對與中國發生衝突的前景感到厭惡，但原則上也相當支持防禦台灣」，他還點出參與調查中的3個非洲國家都表現出在中國發動襲擊時對幫助台灣的高度支持，認為這是相當重要的國際趨勢。

德國 英國 印度

上一則

大韓航空班機降落宿霧機場衝出跑道 機上共載173人

延伸閱讀

習近平三連任後 德國總理蕭茲將首個到訪中國

習近平三連任後 德國總理蕭茲將首個到訪中國
挖趣／1000萬舊馬克200張 買1麵包

挖趣／1000萬舊馬克200張 買1麵包
無證客9月逮捕近23萬人次 創年度新高

無證客9月逮捕近23萬人次 創年度新高
移民專頁／H-1B期間出國 返美免參加H-1B抽籤

移民專頁／H-1B期間出國 返美免參加H-1B抽籤

熱門新聞

一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
英國各報21日頭版均以首相特拉斯宣布請辭為封面故事。（美聯社）

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

2022-10-21 07:22

超人氣

更多 >
架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
中共新政治局常委出爐 李強、李希、蔡奇入列 胡春華未入常

中共新政治局常委出爐 李強、李希、蔡奇入列 胡春華未入常
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
中共20大／常委溫和派出局 「習掌權超過毛鄧」

中共20大／常委溫和派出局 「習掌權超過毛鄧」