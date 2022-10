強生力爭議員支持角逐英相 蘇納克推文宣布參選

今年7月遭逼宮黯然下台的英國 前首相強生,目前正積極爭取黨內議員支持回歸角逐下任首相。保守黨內右派重量級人物則聯合被批背叛強生的前財相蘇納克,蘇納克已推文宣布參選。

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK