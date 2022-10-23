英相角逐戰憂引發內鬥 保守黨促兩強取得協議

英國前財政大臣蘇納克。（Getty Images）

英國 前首相強生和他任內的財政大臣蘇納克據報今晚進行面對面會談。隨著保守黨黨魁提名 期限將至，兩人是取代特拉斯 成為新一任英相的熱門人選。

綜合法新社、英國廣播公司（BBC）等媒體報導，58歲前首相強生（Boris Johnson）9月下台至今不過短短數周即有意大膽在政壇復出。他今晚會見了前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），討論這次的選戰。

強生任首相期間爆派對門醜聞，時任財政大臣的蘇納克7月請辭正是引發多名官員在兩天內接連掛冠求去，最終導致強生下台的關鍵。特拉斯（Liz Truss）9月5日贏得黨魁，隔天接任首相，但沒想到44天後旋即宣布下台，讓保守黨短短幾個月內必須重新選出黨魁。

42歲的蘇納克在獲128名保守黨議員的公開支持後，輕鬆跨過候選資格所須的100人門檻；相較之下，強生獲53人支持，21日宣布角逐黨魁的下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）有23名議員支持。

不過強生關鍵盟友、保守黨議員杜德里奇（James Duddridge）繼昨天證實強生有意加入選戰後，今天表示強生目前已取得100位同僚的支持。

「電訊報」（Telegraph）報導指出，保守黨高層擔心，蘇納克和強生的支持度若是勢均力敵，恐導致任何一方都難以接受另一方的勝選，讓黨內瀕臨分裂邊緣。有人因此呼籲兩人達成某種協議，避免出現保守黨「內鬥」情況。

強生和蘇納克已在今晚進行多個月來的首場面對面會談，但外界對這場被「太陽報」（The Sun）稱為「秘密峰會」的細節，幾乎一無所知。

儘管強生在擁有黨魁投票權的黨員之間廣受歡迎，但「輿觀」（YouGov）民意調查顯示，他在一般選民心目中並不討好，52%的人反對他的復出。