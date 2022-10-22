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梵中續約主教任命協議 「教廷迂迴挑戰習近平威權」

中央社／台北23日電
教廷22日宣布與中國續約主教任命協議，此協議讓教宗可以否決中國當局所提主教人選。圖為教宗方濟各21日在教廷出席活動。（美聯社）
教廷22日宣布與中國續約主教任命協議，此協議讓教宗可以否決中國當局所提主教人選。圖為教宗方濟各21日在教廷出席活動。（美聯社）

教廷昨天宣布與中國續約主教任命協議，義大利共和報指出，教廷著眼點是既然無法立刻移除鳥籠，只能盡量「把鳥籠弄大一點」，此協議讓「教宗只要說不，就可否決中國當局所提主教人選」。

一名熟悉梵中關係的旅義專家向中央社表示，教廷宣布續約的時機值得玩味，昨天恰是中共20大閉幕，各界關注中共總書記習近平更加集權化，習在20大多次強調反對外國勢力干涉中國內政，但梵中協議核心是承認教宗在中國天主教領袖地位，顯示教廷以「迂迴戰術」，仍可能在中共看似鐵板一塊統治中找到破口。

義大利共和報（La Repubblica）22日報導指出，直到2018年梵中簽署主教任命臨時性協議之前，中國都有兩個天主教會，一方是北京當局非法任命的愛國教會，一方是效忠羅馬教宗而被迫害的地下教會，梵中協議達成妥協，教宗任命的主教需獲北京當局同意，但同樣地，教宗說不也可否決北京當局所提人選。

共和報指出，過去教宗被中國視為干預內政的外國勢力，在中國官方主導的天主教會彌撒，完全禁止出現教宗圖樣、名號，協議後不僅得以恢復，中國官媒「環球日報」偶爾還發布教宗方濟各的照片談話，中共給教宗在中國天主教開啟一小塊「運作空間」，換取教宗承諾不會公開站隊西方勢力。

共和報指出，教廷並未忽視協議帶來的負面效應，包括中國持續迫害香港榮退樞機陳日君及地下教會，但菲律賓籍萬民福音部長塔格萊 （Luis Antonio Tagle）在信仰通訊社（Agenzia Fides）專訪中直言，要實際解決問題，有時候只得「把手弄髒」（get your hands dirty）。

旅義梵中學者向中央社指出，中共主談部門甘冒違反習近平宗教中國化的風險，再度續約梵中協議，主因是中國一向「上有政策、下有對策」，這也是習近平始終擔憂政權不夠穩定的原因。

學者表示，隸屬中共統戰部的天主教愛國會是梵中協議的「既得利益者」，在尚未完全收編中國地下教會時，梵中協議仍有利用價值。此外，梵中協議迄未公開，恐「藏有其他有利中國條款」，迫使教廷迄今需對迫害新疆人權、香港國安法等事件噤聲，完全失去教廷應有的道德高度。

至於教廷為何選擇續約，學者表示，教宗了解中國是「不容易的對手」，協議能確保教宗在中國天主教領袖地位，教廷視之為重大外交成果。

學者表示，梵中協議破除習近平天主教中國化政策，讓教宗對中國主教有最終任命權，形同「迂迴達成外國勢力干預中國內政」，也避免天主教共產黨化後產生「裂教」情況。

學者指出，教廷是全世界最悠久政權，充滿古老深邃政治智慧，在歷史上促進宗教自由的努力總是成功，教廷認為不好的協議總比沒有好，對教廷來說，協議是保持與中國對話及促進中國宗教自由的唯一出路。

教宗 中共 習近平

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