愛搞神祕的奧地利首富、「紅牛」創辦人馬特希茨去世 享壽78歲

紅牛(Red Bull)能量飲料創辦人馬特希茨(右)去世，享壽78歲。馬特希茨也是F1紅牛車隊老闆。圖為他在紅車車隊的賽車手維泰爾(左)贏得2010年F1世界冠軍後擁抱他。（美聯社）

彭博資訊報導，奧地利首富、紅牛(Red Bull)能量飲料創辦人馬特希茨(Dietrich Mateschitz)去世，享壽78歲。馬特希茨也是F1 紅牛車隊老闆。

紅牛公司22日深夜向員工宣布馬特希茨去世的消息。馬特希茨在一次前往亞洲的旅行期間，發現這種含咖啡因的飲料能減輕時差困擾後，於1984年與泰國華裔企業家許書標(Chaleo Yoovidhya)共同創辦紅牛公司。

總公司設在薩爾斯堡郊區的湖濱富施爾(Fuschl am See)，紅牛於1987年開始賣能量飲料，到了2020年，公司年營收 達到63億歐元（約62億美元）。除了紅牛能量飲料，紅牛也出產可樂、通寧水等其他軟性飲料。

馬特希茨將紅牛飲料行銷給大眾，並靠這款受歡迎的能量飲料，建立起運動行銷王國，跨足F1、足球 和登山車賽。

根據彭博億萬富豪指數(Bloomberg Billionaires Index)，熱愛駕飛機和滑雪的馬特希茨，個人資產估計有150億美元。

公司內一些員工稱馬特希茨為「雪人」，意思是他喜歡搞神祕。他嚴格控管有關公司和他個人的消息，特別是他的私生活。多年來，他不喜歡被問到他的獨子馬克( Mark)，他與馬克的母親交往了兩年。