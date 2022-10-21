強生可能回鍋英相添戲劇性 反對者批癡人說夢

英國前首相強生（Boris Johnson）。美聯社

英國 首相特拉斯 昨天宣布辭去執政黨保守黨黨魁，有支持者高呼「讓前首相強生回來」，批評者則稱強生回鍋是對英國人民的「侮辱」，強生回任可能性對早已紛亂的政局火上添油。

英國前首相強生（Boris Johnson）7月20日在國會進行告別演說，在將他拉下馬的自家保守黨議員給予的最後喝采中，他用西班牙文說：「下次見，寶貝！」（Hasta la vista, baby!）。他當時已對可能回來完成未竟志業埋下伏筆。

根據「泰晤士報」（The Times），強生打算出馬參選黨魁，認為這是符合「國家利益」的作法。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2名曾在2019年協助強生打保守黨黨魁選戰的消息人士說，強生這次會參選。

多名盟友都認為，儘管強生於7月因為一連串緋聞被迫辭職，但他是可以讓英國重回穩定的第一人選。

強生的親密盟友透露，特拉斯（Liz Truss）發表辭職演說後的幾小時，強生就開始積極遊說。有議員告訴強生，他是保守黨能夠維持中期穩定的最佳選擇。

部分保守黨人則企圖在推特 （Twitter）掀起「#讓波瑞斯．強生回來」（#BringBorisBack）的標註熱潮。

保守黨議員克拉克-史密斯（Brendan Clarke-Smith）告訴「天空新聞網」（Sky News），下任首相需要來自選民和黨員的「授權」，他必須是「真正可以成為贏家的角色」，而且「強生符合所有條件」。

國際貿易部官員杜德里奇（James Duddridge）在推特發文支持強生回鍋。他寫道：「我希望你享受了這段假期，老闆，該是回來的時候了。有些事情在辦公室等待你處理。」

然而，保守黨國會議員蓋爾（Roger Gale）意見相反，他認為強生應被禁止參選，因為強生仍因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的「派對門」（partygate）醜聞接受國會調查，他也正是因此下台。

蓋爾說，「直到調查完成，判定他究竟是有罪或是清白之前，不應該有讓他重返政府的可能性」。

反對黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）則重申，他認為強生不適合當領導人。

他告訴英國廣播公司（BBC），「如果經歷了這場實驗、混亂和經濟損失，他們竟想回到3個月前，重新讓那個被認為不適合的人掌權，我認為這只是往大眾傷口上撒鹽」。

不過強生的野心可能會碰到保守黨設下的高門檻阻礙，這次每名參選人必須獲得100名黨籍國會議員聯署提名才能參選。

倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）政治學教授貝爾（Tim Bale）告訴法新社，「我不認為議員們想要回到過去，挑選他們幾個月前才逐出唐寧街的同一個人」。

他說，「當時有2/3選民想要他下台。以為選民會想要強生回來，根本是在癡人說夢」。