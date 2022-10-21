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歐盟各國籲立場一致 避免更加依賴中國

中央社布魯塞爾21日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）各國領導人有鑑於對俄羅斯天然氣的依賴成為俄國利用的工具，今天對經濟上仰賴中國表示日益憂心，並指出，必須對中國當局採取一致立場。(美聯社)
歐洲聯盟（EU）各國領導人有鑑於對俄羅斯天然氣的依賴成為俄國利用的工具，今天對經濟上仰賴中國表示日益憂心，並指出，必須對中國當局採取一致立場。(美聯社)

歐洲聯盟（EU）各國領導人有鑑於對俄羅斯天然氣的依賴成為俄國利用的工具，今天對經濟上仰賴中國表示日益憂心，並指出，必須對中國當局採取一致立場。

路透報導，歐盟自2019年以來，即將中國視為夥伴、經濟競爭對象和全面對手；但歐盟外交機構為本週歐盟領袖高峰會預備的一份報告指出，如今歐盟應認為，中國主要是個競爭對象、正在鼓吹「對於世界秩序的另一種願景」。

在歐盟準備做出這樣調整的同時，德國聯合政府正在考慮，是否允許中國遠洋運輸集團（中遠，COSCO）入股漢堡港（Hamburg）的一個貨櫃碼頭。

德國政府目前對於這件投資案意見分歧，最終處置方式可用來衡量，現任德國政府願意對國家最大貿易夥伴中國強硬到何種程度。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在今天峰會召開前並未向記者發表談話，但其他發表談話的歐盟會員國領袖一致認為，歐盟27國必須形成聯合陣線。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）告訴記者：「我認為在中國事務上，就像看待俄羅斯：我們若彼此分裂，便合乎他們的利益；我們如果團結一致，則符合我們自身利益。」

歐盟外交官擔心，16日在中共20大發表政治報告的總書記習近平，正將中國推上一條日益威權的道路；這些外交官並對中國與俄羅斯的夥伴關係感到不安。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）強調，歐盟有必要避免未來更加依賴中國，而應加強民主國家之間的合作。她說：「在科技這類至關重要的議題上，我們不應該依賴威權政權。」

歐盟 德國 俄羅斯

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