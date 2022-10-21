普亭送伏特加為義前總理慶生 歐盟稱違反制裁

義大利前總理貝魯斯柯尼。美聯社

義大利 媒體揭露，前總理貝魯斯柯尼自承收到俄羅斯總統普亭 送的伏特加作為生日禮物，兩人關係因此再受嚴格檢視；此外，歐洲聯盟認為普亭送酒，違反了歐盟對俄國的制裁措施。

法新社報導，幕僚堅稱外界扭曲了貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的說法，但這起風波仍可能讓他的右翼盟友感到尷尬。義大利上月舉行大選，極右翼領袖梅洛尼 （Giorgia Meloni）正帶頭組成新政府。

梅洛尼強力支持烏克蘭及歐洲聯盟對俄羅斯實施的制裁，但貝魯斯柯尼和梅洛尼的另一名盟友、「聯盟黨」（Lega）領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）長期以來都與俄羅斯維持熱絡關係。

義大利媒體「共和報」（La Repubblica）19日的頭條標題是「梅洛尼成了親俄派的人質」。其他報導還提到梅洛尼私下非常不滿貝魯斯柯尼最近的失言。

貝魯斯柯尼的支持者一開始否認他的言論相關報導，直到義大利新聞通訊社（LaPresse）18日公布錄音片段，貝魯斯柯尼在其中大談自己如何恢復與老朋友普亭（Vladimir Putin）的友好往來。

根據錄音片段，貝魯斯柯尼說：「我和普亭總統稍微恢復了聯繫…他送了20瓶伏特加給我當生日禮物，還有一封很親切的信。我回贈幾瓶Lambrusco紅酒，和一封同樣溫柔的信。」貝魯斯柯尼9月29日度過86歲生日。

義大利新聞通訊社表示，貝魯斯柯尼是在本週與「義大利前進黨」（Forza Italia）國會議員開會時說出這段話。

貝魯斯柯尼的發言人否認貝魯斯柯尼與普亭恢復友好關係，堅稱他當時是在向議員們講述多年前的舊事。

貝魯斯柯尼還提到他對於運送武器和金錢給烏克蘭的擔憂。他也形容普亭是「愛好和平的人」，但這句話並未包含在公布的錄音內。

貝魯斯柯尼19日發布新聞聲明說，不管是在「烏克蘭危機或其他國際政治重要議題上」，他的個人立場和「義大利前進黨」的立場都「不會偏離義大利政府和歐盟的立場」。

他還說，如果烏克蘭的權利未獲妥善保障，就「不可能達成和平」。

梅洛尼的貼身幕僚、「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia）資深議員羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）試圖平息這場輿論風暴，他告訴媒體：「我們仍與烏克蘭人民站在一起，並捍衛烏國民主，在西方軸心也一樣堅定…至於其他人的言論，那要去問他們。」

但反對派認為，貝魯斯柯尼的那些不當言論，不能如此輕易地就算了。

義大利民主黨（Democratic Party）領袖雷塔（Enrico Letta）在推特（Twitter）寫道，「這不是開玩笑」，這是「對俄羅斯立場漸趨模糊」的第一步。

路透報導，歐盟執行委員會20日表示，普亭贈送20瓶伏特加給貝魯斯柯尼，違反了歐盟制裁措施。

歐盟執委會發言人在聲明中說，歐盟4月同意擴大制裁俄國，包括禁止進口伏特加等俄國酒類商品，就算是送禮也不能例外。

但要如何落實制裁，由歐盟成員國各自決定，目前還不清楚義大利政府是否會採取行動追究這件事。

針對貝魯斯柯尼談到普亭和烏克蘭戰爭的相關報導，梅洛尼說，她的新政府會支持北大西洋公約組織（NATO），且完全是歐洲一分子。一般預料梅洛尼即將成為下任義大利總理。